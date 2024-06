Perú vs Canadá EN VIVO - Transmisión y cómo ver

Si quieres seguir la transmisión en vivo del partido Perú vs Canadá, has llegado al mejor sitio posible. La selección peruana asume su segundo desafío en la Copa América tras debutar con un empate sin goles ante Chile. ¿A qué hora juega? La Bicolor se mide frente a Canadá por la fecha 2 del grupo A de la Copa América el martes 25 de junio desde las 5:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Sporting Park de Kansas City. ¿Dónde ver? Se puede mirar por televisión a través de América TV (Canal 4) y DirecTV Sports (DSports). También se puede mirar vía streaming gratis en el app América tvGO y a través de DirecTV Go (DGO), mediante suscripción.