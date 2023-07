Threads es la aplicación del momento. La alternativa a Twitter de Meta, creadores de Facebook, Instagram y WhatsApp, está disponible en celulares iOS y Android desde este 5 de julio en más de 100 países. En PC, por su parte, hay una versión limitada a la que pueden ingresar los usuarios.

Cuando ingresamos a la web oficial, threads.net, en pantalla observamos un código QR para descargar la app y también el nombre de la app con un fondo negro lleno de puntos rosados y rojos.

A pesar de ello, igual podemos ingresar a la versión de PC, pero dándole clic a los perfiles de algunas figuras como Mark Zuckerberg, CEO de Meta, o de Adam Mosseri, jefe de Instagram. Cabe recalcar que la versión de Threads en PC no está completa. Solo permite a los usuarios visualizar perfiles de los usuarios y sus hilos, aunque no podremos responderlos, darles like o compartirlos. Asimismo, tampoco se puede crear una cuenta desde la web.

Threads en su versión para PC.

En pocas palabras, la versión para web tan solo funciona para mostrarnos el perfil de un usuario, así como también sus hilos y respuestas. Y ello no sorprende, pues Meta recomienda que descarguen en dispositivos móviles la aplicación, mientras que no menciona nada sobre Threads para navegadores.

En cuando a cómo luce, su diseño es similar a lo que vemos en celulares. Es decir, el nombre del usuario, la biografía, foto de perfil, enlace a Instagram, hilos y también las respuestas. Un detalle nuevo es que podemos intercambiar entre el modo oscuro y claro haciendo clic en el logo de la aplicación.