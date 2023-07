A Twitter no le está gustando el éxito de Threads y ya ha tomado medidas frente a ello. Un reciente reporte indica que Elon Musk está censurando los tweets con enlace a Threads en las búsquedas.

Según indica 9to5Mac, el desarrollador Andy Baio notó este bloqueo por parte de Twitter. Y otros usuarios más han confirmado la censura.

“Twitter está bloqueando selectivamente las búsquedas de tweets que se vinculan a hilos, aunque permiten publicar URL de hilos (por ahora)”, exlicó Baio.

Según señalan desde The Verge, al buscar enlaces que redireccionen a cuentas de Threads, Twitter no muestra resultados señalando que no existen. Sin embargo, este bloqueo no parece estar activo en todos los usuarios, ya que algunos sí pueden encontrar los enlaces.

Por el momento, no se sabe si se trata de una medida intencional, pero Twitter ya tiene antecedentes de limitar tweets con enlaces.

“No es la primera vez que Twitter intenta borrar digitalmente una plataforma de la competencia”, revela 9to5Mac. A comienzos de año, habría restringido lo enlaces a los contenidos de la plataforma Substack.