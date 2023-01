Quizás sea una duda que te haya pasado por la cabeza más de una vez cuando entras a una conversación en WhatsApp con alguna persona conocida: ¿cómo saber quién te tiene agregado y quién no en su lista de contactos? Aquí te decimos cómo resolverlo paso a paso sin necesidad de preguntar directamente.

WhatsApp entra en la lista de las aplicaciones más usadas entre toda la comunidad virtual a nivel mundial, destacando por ofrecer su servicio de mensajería tanto de texto como de voz, así como por la posibilidad de compartir estados, stickers, archivos multimedia entre muchos otros recursos digitales.

Pese a su popularidad, hay una serie de trucos que existen para sacarle el mayor provecho a la app, y que no todos conocen. Hay uno en particular que podría funcionar para calmar las intrigas de saber quién no te tiene agregado, o en su defecto, alimentarlas por preguntarte por qué, en caso de confirmar que esa persona no tiene tu número registrado en su lista de contactos.

Para evitar esa pregunta incómoda y verificar si estás o no registrado en el celular de otro, existe una opción sencilla para averiguarlo, y lo mejor es que lo puedes realizar directamente en WhatsApp y por cuenta propia, sin la necesidad de descargar alguna otra aplicación.

¿Cómo verificar si alguien te tiene agregado en su lista de contactos en WhatsApp?

En caso de que surja la duda sobre si algún contacto frecuente te tiene o no en su lista, los pasos que se sugieren realizar son los siguientes:

Abre la app, y dirígete al menú principal de WhatsApp .

. Selecciona los tres puntos que se encuentran visibles en la parte superior izquierda de la pantalla.

de la pantalla. Una vez desplegado el menú, elige el apartado de “Lista de Difusión”. En caso de ser usuario de iOS esta opción se puede observar deslizando hacia arriba.

En caso de ser usuario de iOS esta opción se puede observar deslizando hacia arriba. Realiza la selección de los contactos que te gustaría saber si te tienen o no agregado.

que te gustaría saber si te tienen o no agregado. Posteriormente en la pantalla del chat de la “Lista de Difusión” escribe cualquier mensaje , como podría ser un saludo, y envíalo.

, como podría ser un saludo, y envíalo. Aquí es cuando se verifica si la persona te tiene agregada o no. En caso de que reciba el mensaje con las dos palomitas de verificación (que se pueden ver en el mismo mensaje de texto enviado) es porque estás en su lista, de lo contrario es porque no estás registrado.

GDA / El Universal / México