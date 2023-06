El streamer AuronPlay ha confirmado que renovó contrato con Twitch y también ha revelado la fecha en que dejará de hacer transmisiones en vivo. El español, además, ha asegurado que no significa que dejara de hacer contenido, por lo que también dio a conocer a qué se dedicará en el futuro.

Tras varios meses de conversaciones con plataformas de streaming, AuronPlay ha decidido seguir en Twitch, tras recibir una oferta cuyo monto no ha sido revelado. Si bien el streamer también señaló que Kick le había ofrecido un contrato, seguirá en la app morada debido a que los montos serían similares y a que no quería realizar todos los cambios que significaría transmitir en otro lado.

Asimismo, debido al contrato, también reveló el día en que dejará de hacer directos. “Primero, acabar lo que tengo que acabar que es mi etapa como streamer. Que le queda un año justamente. Le queda hasta el 1 de julio de 2024, porque el contrato empieza el 1 de julio [de este año]”, señaló AuronPlay en una de sus transmisiones.

Además, aseguró que esto significa que dejará el mundo de Internet, sino que hará otro tipo de contenido. “Cuando deje de hacer directos, voy a retomar YouTube. Pero no para hacer directos, sino de hacer videos. Porque tengo muchos videos pendientes por hacer y cosas guardaditas para hacer el día de mañana”, agregó el streamer.

Como se recuerda, Raúl Álvarez se inició siendo YouTuber y alcanzó la fama con su canal en esta plataforma. Con la caída de estas estrellas de Internet, el español probó el streaming y dejó de lado la otra faceta. Incluso, su canal principal en YouTube permanece inactivo, mientras que solo utiliza el secundario, el cual sube resúmenes de sus transmisiones.

AuronPlay también señaló el motivo por el que no deja el streaming desde ahora. “Retomaremos muy probablemente los videos en YouTube porque es algo que francamente me apetece. Lo podría haber hecho ya. Sí, pero un añito más en Twitch también me apetecía porque no me quiero ir ya. Mejor dicho, no me quiero ir aún”, indicó.

Esto se debería a que aún tiene series y proyectos planeados para hacer en directo, como lo sería TortillaLand 3. “Quiero hacer [Minecraft] Extremo, quiero hacer los Squids Games del año que viene, si es que hay, porque también depende de la serie de Netflix. Tengo cosas pendientes. No me gusta irme de un lugar si no he hecho todo lo que tenía que hacer”, concluye.