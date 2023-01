Y es que si bien son descargadas por los usuarios para múltiples propósitos, pocos conocen a detalle cómo se clasifican. A continuación te contamos cuántos tipos existen y cuáles son sus ventajas y desventajas.

¿Qué son las aplicaciones nativas?

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido creadas para dispositivos que cuentan con sistemas operativos únicos, como iOS y Android. De acuerdo con Juan Carlos Ferro, gerente de operaciones de MediaByte, para desarrollar este tipo de apps se usan los SDKs, Kit de Desarrollo de Software en español, proporcionados por Apple y Google.

A su vez, estos emplean lenguajes de programación que, en palabras sencillas, es el “idioma” que el programador emplea para “hablar” con la computadora al momento de crear una app o programa. “Del lado de Android tenemos dos lenguajes de programación que son Java y Kotlin y del lado de Apple tenemos a Objective- C y Swift”, señala el experto a El Comercio.

“En una aplicación local o nativa, todo el programa se ejecuta en la computadora propia, sin depender de nada exterior”, comenta a este Diario Corrado Daly, ingeniero informático y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La calculadora del móvil, por ejemplo, es una aplicación nativa. “También tenemos juegos, utilidades, y otras aplicaciones que utilizan Internet para almacenar datos o comunicarse con otras”, agrega.

Ventajas y desventajas de las apps nativas

Una de las principales ventajas es, en efecto, la experiencia de usuario y la velocidad en la que puede ejecutarse en el equipo.

Por otro lado, Corrado Daly cree que una de las desventajas es que “requieren una periódica actualización por parte del desarrollador de estas”. Por lo tanto, se traduciría a una mayor dificultad al momento de realizar el mantenimiento de la app.

“Por ejemplo si quiero agregar una funcionalidad tendría que tener dos personas y que cada uno lo desarrolle en el lenguaje propio de iOS como de Android”, agrega Ferro.

WhatsApp es un ejemplo de aplicación nativa. / NICOLAS ASFOURI

¿Qué son las aplicaciones web?

“Una aplicación web es una aplicación que corre sobre un navegador”, señala Ferro, “en la mayoría de casos requieren de acceso a internet para que funcione, a diferencia de una aplicación que se instala directamente en el sistema operativo”. La mayoría de estas se ejecuta en Chrome, Safari o Firefox.

Daly, por su parte, agrega que “existen muchas aplicaciones de este tipo: correo web (como Gmail), sitios web de bancos, juegos online, entre otros”.

Sin embargo, con el avance de la tecnología, este tipo de aplicaciones han evolucionado y han adoptado también el nombre de Progresivas. En palabras de Ferro, “permite que se ejecute por debajo de un navegador web pero que también funcione con Internet o sin Internet”.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las apps web?

En definitiva, una de las principales desventajas es que se necesita de una conexión a Internet para que funcione.

Sin embargo, Daly cree que la ventaja radica en “que las actualizaciones de estas aplicaciones se realizan únicamente en el servidor”. De esta forma, el usuario no necesitará preocuparse por las actualizaciones de software o los problemas de compatibilidad.

¿Qué son las aplicaciones híbridas?

Finalmente, cuando hablamos de aplicaciones híbridas nos referimos a aquellas “en el cual se usa tanto el desarrollo web como el desarrollo móvil”, de acuerdo con el gerente de operaciones de Mediabyte. Es decir, son aquellas que se desarrollan con lenguajes de programación diferentes a los nativos de cada plataforma.

“Son más complejas, estas tienen un componente local (en la computadora propia) y uno en la nube”, agrega Daly.

Ferro señala que en la actualidad este tipo de aplicaciones tiene un enfoque de desarrollo de un solo código, es decir, tienen una sola base de código pero que desarrolla apps capaces de ser instaladas en un móvil. Por ejemplo, con ayuda del SDK llamado Flutter, se pueden crear aplicaciones nativas tanto para Android como para iOS.

Por ejemplo, Netflix, WhatsApp y Office, son catalogadas como aplicaciones híbridas.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las apps híbridas?

De acuerdo con la web de la desarrolladora de aplicaciones App&Web, la principal ventaja es la reducción de tiempo para los desarrolladores, “dado que les permite reutilizar código”. De esta forma, la inversión para crearla será más económica.

Otra ventaja, de acuerdo con Juan Carlos Ferro, es la implementación y costos. “Si tienes un solo desarrollo, le das mantenimiento solamente a uno”, concluye.

Por otro lado, una desventaja es que las funcionalidades a integrar en la app son limitadas, pues “al no utilizar un sistema operativo particular, la plataforma no puede acceder a la totalidad de los recursos del dispositivo”.