Google Chrome vs. Firefox: ¿Qué navegador de Internet es mejor?

Desde hace varios años hay un navegador que lo domina todo en Internet: Google Chrome. Pero ahora hay otro que está dispuesto a plantarle cara: Firefox.

Sí, no es ningún desconocido. Se lanzó por primera vez en 2002 como un navegador web gratuito y de código abierto desarrollado por la Fundación Mozilla, dedicada a crear software libres para "garantizar el acceso de todos a la red", asegura su web.



Pero desde que Google lanzó Chrome 2008, éste es quien lo devora todo.



Según el portal especializado www.statista.com, a fecha de mayo de este año, un 67% del tráfico en Internet pasa por Chrome. Muy por detrás se quedan el resto, con Firefox reteniendo un 11%, Explorer un 7% y Safari un 5%.



Pero Mozilla lanzó a finales del año pasado Firefox Quantum y, con el paso de los meses, va ganando adeptos.

Estas son algunas de las razones que apuntan los expertos para creer que, ahora sí, Firefox puede hacerle frente a Chrome.



1. La privacidad

Las extensiones que se pueden instalar en Firefox son muchas menos que en Chrome, pero éstas velan mucho más por su seguridad.



Mientras en el navegador libre se puede activar una que directamente impide a los rastreadores de Internet que recopilen tus datos, en Chrome hay que instalar una extensión de terceros, con la incomodidad que eso conlleva.



Además, Firefox Quantum ofrece el contenedor de Facebook que impide de forma automática que la red social rastree sus movimientos por el navegador, aislando tu perfil del resto de actividades que realizas en Internet.



Como Firefox es un navegador libre que no persigue fines comerciales, no tiene interés en recopilar datos para después vendérselos a anunciantes.



2. Más rápido

Algunas webs aseguran que Firefox es más rápido que Chrome y otras dicen lo contrario. El experto en tecnología del diario The New York Times Brian X. Chen, escribe en un artículo que, tras haber probado ambos durante varios meses, se puede decir que los dos son "igual de rápidos".



La diferencia entre ambos es que Firefox optimiza recursos y los reutiliza.



Con Chrome, cada vez que se abre una pestaña inicia un proceso distinto, lo que acaba haciendo más lenta a la máquina. Firefox crea cuatro y eso aligera, en teoría, la velocidad de carga.



3. Menos consumo

Un navegador más rápido y ligero hace también que se necesite menos memoria.



Mozilla promete hasta un 30% menos de consumo de RAM y esto acaba repercutiendo en la duración de la batería.



En la reproducción videos en bucle de Netflix, la experiencia del columnista Chen es que la batería duró aproximadamente 20 minutos más con Firefox que con Chrome.



Sí, no es una gran diferencia, admite, pero todo suma y en su opinión, el camino que le queda por recorrer a Mozilla, es muy prometedor(aunque sea grande).



Los expertos en seguridad elogian especialmente los esfuerzos de Mozilla en cuestiones de privacidad.



En declaraciones al New York Times, Cooper Quintin, investigador de seguridad de la fundación Electronic Frontier, una organización sin fines de lucro de derechos digitales, dijo: "Parece que Firefox se ha posicionado como el navegador amigable con la privacidad, y también han estado haciendo un trabajo fantástico mejorando la seguridad".



"Google es fundamentalmente una empresa de publicidad, por lo que es poco probable que alguna vez tengan interés en hacer que Chrome respete más la privacidad".



¿Suficiente para probarlo?

