El running está de moda. Por eso cada vez es más habitual pasear por la calle y cruzarse con gente corriendo por deporte. La tecnología no es ajena a esta actividad, por eso hoy en día hay innumerables opciones desde ropa hasta zapatillas especiales para correr.

En esta nota también trataremos sobre el calzado que deben usar los corredores para no lesionarse, pero antes debemos aclarar puntos básicos como: qué beneficios para la salud trae correr o cuánto tiempo a la semana es recomendable realizar esta actividad.

Según el doctor José Delgado Rivera, ortopedista y traumatólogo de la Clínica Anglo Americana, "el running es un deporte aeróbico, y como todos aquellos deportes de esta categoría, mejora la función cardíaca y respiratoria, siendo los más resaltantes el control de la presión arterial y disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos".

Asimismo, los deportes aeróbicos tonifican la masa muscular, fortalecen el sistema inmunológico y aumentan la producción de hormona del crecimiento, favoreciendo el fortalecimiento y crecimiento de los huesos, así como su velocidad de recambio óseo.



Desde otro punto de vista, agrega el doctor Delgado Rivera a El Comercio, el running también permite la socialización, una mejor relajación y normalización del sueño.



--- ¿Cuánto tiempo debemos correr? ---



De acuerdo al doctor Alejandro Ortega Aljovín, ortopedista y traumatólogo de la Clínica Javier Prado, "lo recomendable es ejercitarse tres veces por semana durante una hora cada día, pudiendo realizar running entre 20 a 40 minutos y complementar con otros ejercicios o actividades".



En tanto, el doctor Delgado sostiene que el tiempo depende de los objetivos propuestos. Si el objetivo es bajar de peso se recomienda correr 4 veces por semana y por un periodo mínimo de 45 minutos.

--- ¿A qué lesiones se exponen los corredores? ---



En este punto, Delgado Rivera sostiene que muchas dolencias dependerán de la forma del pie, el tobillo y las relaciones corporales, otras dependerán del gesto técnico y, por último, del tipo de calzado elegido.

Tipos de pisadas del corredor. (Imagen: Marathonranking.com) Agencias

Por ejemplo, los de pisada supinadora, quedarán expuestos a fracturas por stress, a nivel del talón o los metatarsianos, así como de la tibia. También está la tendinitis de los tendones peroneos o procesos inflamatorios crónicos, y una mayor frecuencia de esguinces de tobillo.



En los pronadores, de otro lado, será más frecuente la sobrecarga de los tendones tibial posterior y del flexor del dedo gordo, así como de fascitis plantar y tendinitis del Aquiles, muy frecuentes entre los corredores de maratón.



En ese sentido, Delgado sostiene que la mejor manera de prevenir las lesiones durante el running es saber, a través de una evaluación en laboratorios de biomecánica, qué tipo de pie y pisada tenemos para determinar si necesitamos una plantilla especial. “Nuestro consejo es personalizar las plantillas ortopédicas, utilizando sistemas computarizados y materiales inteligentes como el EVA (etil vinil acetato)”, afirma.

--- Características de las zapatillas para correr ---



Según el doctor Ortega Aljovín, no se debe practicar running con zapatillas que no sean las adecuadas como, por ejemplo, las de fulbito. Las zapatillas para running cuentan, entre otras características, con una suela de goma o cámaras de aire que disminuyen el impacto sobre el pavimento. De esta manera, se reduce la presión y microtraumas sobre nuestras articulaciones, tendones y ligamentos.



Así, el médico subraya que las características básicas de las zapatillas para running deben ser: suela flexible, drop y ser livianas. El drop es la relación de altura entre la punta y el talón, cuanto más grande sea esta es más perjudicial para la práctica del deporte. Los especialistas recomiendan un drop menor a 8 milímetros.

Así se calcula el drop de una zapatilla. (Foto: Runnics.com) Agencias

Consultado sobre si las zapatillas de running caducan, el doctor José Delgado Rivera sostiene que el calzado de marcas comerciales usualmente tiene sugerencias de fábrica, pero en promedio, estas se ubican entre los 700 y 800 km, periodo después del cual perderán sus características.

--- Las zapatillas con mejor tecnología para correr ---



Nos comunicamos con las principales marcas de indumentaria deportiva y les pedimos que nos presenten las zapatillas con mejor tecnología para correr que tienen en el mercado peruano. Cabe aclarar que muchas de estas tecnologías son propias de las marcas. Aquí las propuestas que nos eviaron:



► REEBOK

Modelo: Floatride Run Ultk. Principal tecnología: Amortiguación Floatride. Según Reebok, este atributo brinda una sensación extra suave con rebote elástico para crear la sensación de que flotas mientras corres. Precio: S/.549.



- Modelo: Floatride RS ULTK. Principal tecnología: Amortiguación Floatride. Según Reebok, este atributo brinda una sensación extra suave con rebote elástico para crear la sensación de que flotas mientras corres. Precio: S/.499.



- Modelo: Flexweave. Principal tecnología: Flexweave en su tejido exterior. Con esta característica cada zona de rendimiento en la capellada puede ajustarse y personalizarse de acuerdo a las necesidades del atleta, sostiene Reebok. Precio: S/.329.



► UNDER ARMOUR

​

- Modelo: HOVR Phantom. Principal tecnología: Amortiguación UA HOVR. Según Under Armour, este atributo combina la amortiguación y el retorno de energía, y además hace que la sensación de gravedad cero se mantenga sin importar la frecuencia de uso. Precio: S/. 599. Disponibles en el Perú a partir de abril.



- Modelo: HOVR Sonic. Principal tecnología: Amortiguación UA HOVR. Según Under Armour, este atributo combina la amortiguación y el retorno de energía, y además hace que la sensación de gravedad cero se mantenga sin importar la frecuencia de uso. Precio: S/. 449. Disponibles en el Perú a partir de abril.



- Modelo: Fortis 3. Principal tecnología: Amortiguación Charged Cushioning. De esta forma se obtiene una mayor respuesta y durabilidad, brindando amortiguamiento y retorno de energía óptimos, según Under Armour. Precio: S/. 399.



► ADIDAS



- Modelo: UltraBOOST. Principal tecnología: Amortiguación Boost. Según Adidas, esta es su amortiguación con mayor retorno de energía. Es decir, cuanta más energía das, más recibes, destaca la firma alemana. Precio: S/. 649.



- Modelo: UltraBOOST X (Solo para mujeres). Principal tecnología: Amortiguación Boost. Según Adidas, esta es su amortiguación con mayor retorno de energía. Es decir, cuanta más energía das, más recibes, destaca la firma alemana. En este modelo también destaca su arco adaptable que se ajusta al pie de las mujeres. Precio: S/. 649.



► NIKE



- Modelo: Zoom Fly. Principal tecnología: Amortiguación Lunarlon. Con esta característica, la fuerza del impacto al correr se distribuye de manera uniforme por el pie, asegura Nike. Además, su suela es de nailon con mezcla de carbono. Precio: S/. 619.



- Modelo: Epic React. Principal tecnología: Amortiguación Nike React. De acuerdo a Nike, con este atributo cuanta más energía pones en tu pisada, más energía recibes a cambio. En comparación con la amortiguación Nike Lunarlon similarmente suave, recibes a cambio 13 % más de energía con React. Precio: S/. 599.



- Modelo: Air zoom Pegasus 34. Principal tecnología: Flymesh en su tejido exterior. Se trata de una tela de una sola pieza ligera y transpirable, que ayuda a reducir la acumulación de calor cuando corres, asegura Nike. Precio: S/. 469.



► THE NORTH FACE



- Modelo: Ultra MT GTX. Principal tecnología: GORE-TEX en su tejido exterior. The North Face asegura que este atributo combina una impermeabilidad duradera con una transpirabilidad optimizada. También cuenta con una suena Vibram Megagrip para afrontar cualquier superficie. Precio: S/.569.



- Modelo: Ultra Cardiac. Principal tecnología: Ultra Airmesh y FlashDry en su tejido exterior. Según la marca, esto mantendrá tus pies frescos y secos en todo momento. También cuenta con una suela Vibram que ayuda en la amortiguación y seguridad. Precio: S/. 399.



- Modelo: Litewave Ampere. Principal tecnología: Cradle. De acuerdo a The North Face, esto le dará mayor estabilidad a tu talón. La suela cuenta con tecnología UltrATAC, que tiene un mejor agarre en terrenos fríos o mojados. Precio: S/. 369.

