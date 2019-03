BAFTA Games Awards 2019 | Los videojuegos nominados a lo mejor del año

Los BAFTA Games Award presentaron la lista de nominados a lo mejor del mundo de los videojuegos de 2018. Los premios que otorga la Academia Británica empezaron a reconocer a la creciente industria del gaming desde 2004. La siguiente edición se desarrollará el próximo 4 de abril y en los últimos días se hizo oficial la lista de nominados de las 17 categorías.

Videojuegos como God of War o Red Dead Redemption 2 parten como favoritos en diversas categorías como Juego del año (GOTY) o Mejor narrativa. Cabe mencionar que el título protagonizado por Kratos, God of War, ganó el premio a Mejor juego del año otorgado por The Games Award.

[ - God of War, el videojuego del año | REVIEW]

[ - Red Dead Redemption 2 | El lejano oeste nunca fue tan real ni estuvo tan cerca [REVIEW]]

En pasadas ediciones del BAFTA Games Awards, se premió a Uncharted 4: A Thief's End (2017), Fallout 4 (2016) o The Last of Us (2015) como mejores videojuegos del año.

El BAFTA Games Awards es un premio organizado por La Academia Británica de Artes de Cine y Televisión (BAFTA) y se diferencia de The Games Awards, otro de los premios más importantes del mundo videojuegos, básicamente por los organizadores. The Games Awards es producido y entregado por el periodista canadiense Geoff Keighley.

Aquí te dejamos la lista completa de nominados a los BAFTA Games Award 2019:

▶︎ Mejor juego del año:



​Assassin's Creed: Odyssey

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

God of War

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

▶︎ Mejor dirección de sonido



Battlefield V

Detroit: Become Human

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

▶︎ Mejor dirección artística:



​Battlefield V

Detroit: Become Human

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

▶︎ Mejor juego británico:



11-11: Memories Retold

Forza Horizon 4

Overcooked 2

Red Dead Redemption 2

The Room: Old Sins

Two Point Hospital

▶︎ Mejor juego de un estudio debutante:



Beat Saber

Cultist Simulator

Donut County

Florence

GRIS

Yoku's Island Express

▶︎ Mejor juego ahora en evolución:



Destiny 2: Los Renegados

Elite Dangerous: Beyond

Fortnite

Overwatch

Rainbow Six Siege

Sea of Thieves

▶︎ Mejor juego familiar:



LEGO Los Increíbles

Nintendo Labo

Overcooked 2

Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!

Super Mario Party

Yoku's Island Express

▶︎ Mejor juego más allá del entretenimiento



11-11: Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2

My Child Lebensborn

Nintendo Labo

▶︎ Mejor diseño de un videojuego



Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

God of War

Into the Breach

Minit

Return of the Obra Dinn

▶︎ Mejor innovación:



Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

Cultist Simulator

Moss

Nintendo Labo

Return of the Obra Dinn

▶︎ Mejor juego para móviles o consolas portátiles:



Alto's Odyssey

Brawl Stars

Donut County

Florence

Reigns: Game of Thrones

The Room: Old Sins

▶︎ Mejor multijugador:



A Way Out

Battlefield V

Overcooked 2

Sea of Thieves

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

▶︎ Mejor banda sonora:



Celeste

Far Cry 5

Florence

God of War

Gris

Tetris Effect

▶︎ Mejor narrativa:



Florence

Frostpunk

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

▶︎ Mejor IP original:



Dead Cells

Florence

Into the Breach

Moss

Return of the Obra Dinn

Subnautica

▶︎ Mejor actuación:



Christopher Judge - Kratos en God of War

Danielle Bisutti - Freya en God of War

Jeremy Davies - The Stranger en God of War

Melissanthi Mahut - Kassandra en Assassin's Creed Odyssey

Roger Clark - Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2

Sunny Suljic - Atreus en God of War

▶︎ Premio al mejor juego para móviles (votación del público):



Brawl Stars

Clash Royale

Fortnite

Old School Runescape

Pokémon Go

Roblox

DATO:

El BAFTA Games Award 2019 se llevará a cabo del próximo 4 de abril en Londres, Inglaterra.

