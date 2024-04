De todos los personajes que ha tenido la franquicia protagonizada por el erizo Sonic, pocos han tenido el impacto de Knuckles, una equidna - otro mamífero cubierto de espinas - que fue introducido como un rival de la mascota de Sega para luego convertirse en uno de sus principales aliados y compañero en innumerables aventuras tanto en los videojuegos, los cómics, los dibujos animados y ahora en su universo cinematográfico. En esto último, el personaje es también el primero en tener su propio ‘spin-off’, con la serie “Knuckles” a estrenarse en Paramount+ el próximo 26 de abril.

Origen

Knuckles apareció por primera vez en el juego “Sonic the Hedgehog 3″ que salió para el Sega Genesis en 1994 como un rival para erizo azul. El diseño de Knuckles fue ideado por Takashi Yuda, un veterano desarrollador de Sega que inició su carrera como desarrollador para luego pasar a dirigir clásicos como “Space Channel 5″ y “Puyo Pop Fever”, quien viajó a los Estados Unidos para inspirarse.

Sus distintivos nudillos, con dos púas, enfatizaban su fuerza física frente a la velocidad de Sonic, mientras que su personalidad taciturna y honorable también contrastaba con la actitud más irreverente del erizo. “Hice varios diseños de Knuckles, incluido unos con un peinado rasta y de color verde”, recordó en una entrevista para la página web de Sega. “Al final, luego de una investigación que involucró niños, elegimos al Knuckles actual de más de 10 alternativas”.

Knuckles apareció por primera vez en el juego "Sonic the Hedgehog 3" en 1994. / Sega

Curiosamente, en la misma entrevista Yuda reveló que la marca de media luna en el pecho de Knuckles fue el remanente de un intento de colaborar con “cierta manufacturera de zapatos”, insinuando que se trataba de Nike.

En “Sonic the Hedgehog 3″, Knuckles es el último sobreviviente de una antigua tribu de equidnas antropomórficas que viven en un territorio flotante conocido como la Isla del Ángel y tienen el deber de resguardar la Esmeralda Maestra, un artefacto de gran poder. El Doctor Robotnik - también conocido como Eggman - lo engaña con la mentira de que Sonic y su compañero Tails quieren robar el artefacto y usa a Knuckles para interferir con los dos protagonistas.

La historia continúa en el apropiadamente llamado “Sonic & Knuckles” (1994), juego que tenía la novedosa idea de presentar dos campañas protagonizadas por los personajes epónimos, siendo el clímax del juego una instancia donde Sonic y Knuckles unen sus fuerzas contra el Dr. Robotnik luego de que este lo traiciona para robarse la Esmeralda Maestra.

La popularidad del personaje llevó a que Knuckles se convirtiera en un personaje principal de la franquicia y, con el pasar de los juegos fue transformándose de ser un rival de Sonic a un estoico compañero de aventuras y finalmente un fiel amigo.

Aunque hay que notar que la relevancia de Knuckles en los videojuegos de la franquicia - más no en los cómics y dibujos animados - también fue reduciéndose al inicio del nuevo milenio con la introducción de nuevos rivales para el erizo azul, como Shadow en “Sonic Adventure 2″ (2001) y Silver en “Sonic the Hedgehog” (2006), para luego volver a recuperar protagonismo en juegos como “Sonic Mania” y “Sonic Forces”, ambos lanzados en 2017. Sin embargo, el lanzamiento al estrellato mundial de Knuckles no ocurrió hasta diciembre de ese año con rápida difusión de un meme.

¿Conoces el camino?

La primera versión de Ugandan Knuckles apareció en un video del YouTuber Gregzilla. / Gregzilla

Si has estado en el internet en los últimos seis años probablemente reconoces a “Ugandan Knuckles” al instante. Se trata de un ser deformado y rojo que se comunica con chasquidos o una extraña imitación de un acento africano con la frase “Do you know the wey (sic)” (“¿Conoces el camino?”), seguida por “you do not know the way” (“no conoces el camino”).

Como muchos de los memes, su origen vino de una confluencia de varios factores. La apariencia provino de una reseña del juego “Sonic Lost World” por el YouTuber Gregzilla publicada en febrero del 2017 , mientras que la distintiva frase fue sacada de una película ugandesa titulada “Who Killed Captain Alex?” del 2010.

Estos dos factores se unieron en un video en el que el ‘youtuber’ Stahlsby se encontraba en el juego de realidad virtual VRChat con un grupo de jugadores utilizando el modelo superdeformado de Knuckles - y algunos Sonic- en el que molestaban al resto de usuarios con sus preguntas sobre el camino, iniciando el duradero meme.

Y aunque el meme se popularizó rápidamente, pronto también fue receptor de acusaciones de tener tonos racistas, incluyendo el promover estereotipos étnicos y raciales en torno a las personas africanas. Las críticas llegaron a tal magnitud que el artista de DeviantArt “tidiestflyer”, quien creó el avatar 3D para VRChat, lamentó el uso de su creación para molestar a otros usuarios del juego, mientras que la compañía detrás de VRChat anunció en enero del 2018 nuevas medidas para mejorar la experiencia de sus usuarios frente al acoso y las interacciones indeseadas.

A la pantalla grande

Con el inicio del universo cinematográfico de Sonic en 2020 , se hizo inevitable que Knuckles también apareciera eventualmente. Este momento fue con la salida de “Sonic the Hedgehog 2″ en 2022, película en la que fue interpretado por el actor británico Idris Elba, quien se basó en las primeras apariciones de Knuckles en los videojuegos, poniendo énfasis en su honorable naturaleza, la cual el Dr. Robotnik (Jim Carrey) se aprovecha para enfrentarlo a Sonic.

“Knuckles es todo un misterio. Sabemos un poco sobre él y su aspecto; tiene grandes puños, ¡así que es Knuckles (Nudillos)!”, indicó Elba en una entrevista con Yahoo! “Pero el equipo quería que yo ayudará a crear el personaje de Knuckles. Es un buen tipo con una voz muy severa. Fue divertido intentar hacerlo simpático y formidable.”

El actor añadió que “Knuckles no entiende la mentira ni el deshonor, no hay áreas grises con él. Tampoco entiende el humor ni las emociones.”

Si bien su primera aparición en la pantalla grande sigue de cerca la historia de los videojuegos que lo presentaron al mundo hace 30 años, ahora la echidna tomará caminos nuevos con su propia serie, a estrenarse el próximo 26 de abril en Paramount+, en la que tendrá que entrenar al ayudante del sheriff, Wade Whipple, en cómo ser un verdadero guerrero. La serie también servirá como puente para conectar la ya anunciada “Sonic the Hedgehog 3″, la cual se estrenará en diciembre de 2024 y que tendrá a Keanu Reeves como el nuevo rival de Sonic, Shadow.