Dota 2 | Conoce cómo participar en el concurso de cortometrajes del videojuego que premiará con US$ 40.000

El concurso de cortometrajes de Dota 2 ha vuelto. Valve, la compañía, creadora del popular videojuego abrió los plazos de presentación para todos los usuarios que quieran participar. Los interesados tienen hasta el 7 de agosto próximo para enviar sus cortos al Workshop de Dota 2 en Steam. Las votaciones empiezan el 31 de mayo.

El premio es de US$ 40.000 en efectivo para los tres primeros puestos y el corto que resulte ganador será reproducido durante el próximo The International 2019 de Dota 2, la máxima competencia de eSports del videojuego que este año se realizará en China.

[Dota 2 | Los equipos que disputarán el The International 2019, el torneo más importante del videojuego]

La comunidad de Dota 2 podrá evaluar los cortometrajes a través de comentarios y votaciones. Solo deberás ingresar a este link.

Para participar, los jugadores deben seguir unas pautas para que sus videos califiquen. Aquí todas las reglas:

Reglas para participar en el concurso de cortometrajes de Dota 2 de Valve

Los cortos no deben superar los 90 segundos de duración

El corto tiene que estar relacionado con Dota 2

Los videos pueden usar cualquier forma, técnica de animación o acción en vivo para su creación

El uso de Source Filmmaker no es un requisito

La calidad mínima es de 1080 píxeles

La fecha límite es el próximo 7 de agosto a las 8:00 a.m. hora Perú

Todos los cortos deben ser subidos al Workshop de Dota 2 en Steam

Valve seleccionará a los 10 primeros y estos se presentarán en el pase de batalla de The International 2019 para una última votación por parte de la comunidad del pase de batalla

El video tiene que ser una creación original para el concurso de cortometrajes

Los usuarios tienen la libertad para usar cualquier propiedad intelectual de Valve

En el caso de que utilices o desees utilizar una propiedad intelectual (video, efectos de sonido o música) ajena a Valve tendrás que demostrar que es de tu autoría o que tienes el permiso explícito para usarlo

Los usuarios no tienen un límite para enviar videos. Por lo que puedes enviar varios a tu nombre

Los cortos no deben contener publicidad

Los premios del concurso de cortometrajes de Dota 2 de Valve

Valve se encargará de la selección de los 10 mejores cortometrajes. El primer puesto se llevará a casa US$ 25.000, el segundo US$ 10.000 y el tercero US$ 5.000. Los demás finalistas que no consiguieron un lugar en el podio ganarán, tan solo por el hecho de llegar a la última fase, US$ 500.

¿Cómo subo mis videos al Workshop de Dota 2?

Para participar tendrás que ingresar a este LINK e ingresar tu cuenta de Steam. Luego de aceptar las condiciones de Valve procede a entrar al apartado de Videos. Después vincula tu cuenta de Youtube a la de Steam (te aparecerá un botón para hacerlo) y, finalmente, selecciona 'Añadir video' y escoge tu corto.

¿Cómo voto o doy mi opinión sobre los demás videos participantes?

Desde este link podrás acceder para comentar sobre los videos de los demás participantes. Las votaciones comienzan todavía el 31 de mayo.

Si tienes más dudas puedes ingresar a la página de Valve con las reglas.

Aquí te dejamos el corto de Max Keller, el ganador del año pasado:

DATOS:

- The International es la competición de eSports más importante del videojuego Dota 2. En la edición 2018 entregaron más de US$25'000.000 en premios.

- Dota 2 es un videojuego que pertenece al género de los MOBA y está completamente gratuito en Steam para PC y Mac.

Síguenos en Twitter: