PES 2019 | ¿Por qué la 'U' no está en el popular videojuego de Konami?

El Pro Evolution Soccer 2019, o simplemente PES 2019, fue presentado el 9 de agosto en el Perú en el estadio de Alianza Lima. ¿Por qué en este lugar? Esto se debe a que el coloso de Matute será parte del popular videojuego de fútbol de Konami.

"Se trata del primer estadio peruano incluido en el videojuego", destacó en diálogo con El Comercio Robbye Ron, community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica.

Otra de las novedades dirigidas al público peruano, sostiene Robbye Ron, es la inclusión de la selección peruana, que ha firmado por dos años con la marca de videojuegos.

Si hablamos de clubes peruanos, el Pro Evolution Soccer 2019 contará con la licencia de dos de los más grandes cuadros: Alianza Lima y Sporting Cristal.

Así se ve el estadio de Alianza Lima en PES 2019:

Así se ve el estadio de Alianza Lima en el PES 2019. (Difusión) Agencias

Así es el PES 2019

--- ¿Qué pasó con la 'U'? ---



Universitario de Deportes ha aparecido tres veces en el Pro Evolution Soccer (PES). En los años: 2011, 2015 y 2016. En la edición 2019, lamentablemente, no estará. ¿A qué se debe esto?



Hablamos con Robbye Ron al respecto y su respuesta fue la siguiente:



"Los videojuegos de fútbol salen cada año, así que nuestro trabajo no para nunca. Entonces, a veces, no es el tema de que no contamos con tal licencia o que el club no quiere o nosotros no queremos; es tema de tiempo. No nos gusta sumar por cantidad, sino por calidad. Así evitamos quejas como que los jugadores no se parecen o que están mal recreados".

Robbye Ron, community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica. Agencias

En el caso preciso de Universitario, el community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica precisó: "La 'U' es muy importante. Hay un interés mutuo con ellos. Sin embargo, por un tema de tiempo en los trabajos, tuvimos que decidir entre la selección peruana o la 'U'. Finalmente, optamos por la selección por el alcance que logró tras clasificar al Mundial y porque los jugadores de la selección representan a todos los peruanos. Por eso decidimos apostar por la selección primero. Ya encontraremos el tiempo para sumar no solo a la 'U', sino también al resto de equipos peruanos".



El PES 2019 saldrá a la venta a partir del 28 de agosto. Sin embargo, hay una demo gratuita que ya está disponible en línea desde el 8 de agosto. Para conocer más sobre esta última, CLIC AQUÍ.

Síguenos en Twitter: