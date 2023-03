Resident Evil 4 Remake ya está disponible en todas las consolas y PC. El título es uno de los más esperados por los fanáticos de la saga, pues muchos consideran el título original como uno de los mejores. ¿Cómo puedes mejorar tu experiencia en el videojuego?

Además de tener mejores gráficos, sonido y jugabilidad, este remake también trae algunas cosas nuevas que facilitan la aventura del usuario. Si bien se ha tratado de mantener la esencia del título de 2005, hay cosas que simplifican la manera en que avanzamos en el juego.

Trucos y consejos para Resident Evil 4 Remake

1. Trata de guardar tus hierbas verdes y rojas hasta que puedas combinarlas con una amarilla. En ocasiones, tendrás que usarlas para evitar morir, pero recuerda que si logras combinarlas, te curarán por completo y aumentarán tu vida.

2. Utiliza los sprays y la comida que encuentres para curarte. Así podrás guardar las hierbas, pues estos también te curan. En caso no tengas ninguno, utiliza las hierbas verdes, pues son las más comunes.

3. Desactiva las bombas trampa. Solo acércate agachado y hazlo a mano. Es decir, ya no tienes que dispararles para que exploten. Así, no solo no gastarás balas, sino que tampoco te pondrás en peligro en caso estés dentro del radio de la explosión.

4. No gastes munición con las cajas o barriles. Tampoco pierdas tiempo sacando el cuchillo para romperlos, pues Leon simplemente puede destrozarlos de una patada.

El comerciante te venderá armas y otros objetos útiles en tu aventura. | (Foto: Capcom)

5. Intercambia espinelas por objetivos útiles. Ya no puedes venderlas, por lo que puedes aprovecharlas para conseguir mapas del tesoro, hierbas amarillas o armas.

6. Si pasas el mouse o seleccionas el objetivo curativo, verás cuánto te curará si lo utilizas.

7. Mejora tu arma sin preocuparte por si en el futuro encuentras una mejor. Al venderla, recuperarás aproximadamente el 95% de lo que gastaste, por lo que no hay mucha pérdida si mejoras la que estás utilizando.

8. Trata de ahorrar balas durante las peleas. Al ser la forma más segura de defenderte, lo mejor es siempre estar abastecido. Por ello, cuando te enfrentes a un enemigo, apunta hacia la cabeza o las rodillas. Si el objetivo está a rango meleé, verás un marcador sobre su cabeza, por lo que podrás golpearlo con daño extra.

9. Si te aparece el marcador sobre la cabeza del enemigo en rango meleé, trata de utilizar tu cuchillo. Con esta arma, matarás al instante al adversario si se cumplen estas circunstancias.

10. Utiliza ataques de sigilo con el cuchillo. Este ataque es nuevo para el Remake y consiste en acercarte a un enemigo por la espalda mientras caminas agachado. Matarás enemigos casi de forma instantánea y costará lo mismo que cualquier otro ataque con esta arma: un punto de durabilidad.

11. Arregla tu cuchillo. La durabilidad de esta arma va decayendo con su uso, pero se puede arreglar fácilmente. A diferencia del resto de armas blancas en el juego, esta sí puede ser utilizada en toda tu aventura, pues no se rompe cuando llega su punto más bajo.

12. Los diferentes ataques del cuchillo generarán una pérdida de durabilidad diferente. Si un enemigo te atrapa, por ejemplo, y te escapas al utilizar el cuchillo, este perderá una gran cantidad de durabilidad. Asimismo, si tratas de atacar por la espalda a enemigos fuertes, podría costar más durabilidad de lo normal.

13. Si aparece el aviso de que pares el ataque con luces rojas, significa que este golpe te matará si no lo evitas. Escapa o detén el ataque con tu cuchillo, a costo de su durabilidad, pero no recibas este daño, pues te matará de un solo golpe.

14. Ten en cuenta que los enemigos pueden poner trampas durante las peleas. Esto puede pasar desapercibido cuando te enfrentas a dos o más adversario. Revisa constantemente el entorno y no pierdas de vista a los rivales.

15. Aprovecha el daño del hombre de la sierra eléctrica para matar enemigos. El arma de este adversario también afecta a los aldeanos, por lo que puedes llevarlo hacia ellos para que este los mate.

16. Los enemigos también caen en las trampas. Solamente guíalos hacia estas. Si alguno cae en una de para osos, podrás golpearlo a meleé y sin resistencia.

17. Si un enemigo que está en el suelo aún se mueve, mátalo con unos disparos. Si te acercas, este se pondrá de pie y te atacará con un look más infestado o de Plaga. Por ello, lo mejor es mantener tu distancia y exterminarlo con un arma de fuego.

18. Dispara hacia la dinamita o molotov en las manos de los enemigos. Si te persigue uno o más con estas características, aprovecha la explosión que hará si le atinas al objetivo que lleva en su mano.

19. Cuando vayas en capítulos avanzados, los infectados serán más difíciles de matar. Si no quieres gastar muchas balas y tienes granadas, una de estas hará el truco. Puedes aprovechar y gastarlas cuando hay grupos de enemigos.

20. Ahora solo tienes que pulsar el botón para correr, en vez de mantenerlo presionado. Puedes configurarlo desde el menú y ponerlo donde te sea más fácil usarlo.

Aprovecha el daño del hombre de la sierra eléctrica para matar a otros enemigos. | (Foto: Capcom)

21. También puedes matar a los cuervos. Estos dejarán caer gemas, pólvora o monedas. Si utilizas tu arma, esto hará que el resto se vaya volando, por lo que aprovecha en usar la ballesta o simplemente matar a todos con una granada.

22. Si encuentras un pollo, este podría dejar un huevo. No los mates y espera a que pongan uno. De esta manera, puedes consumir los huevos para recuperar tu vida o lanzarlos hacia enemigos para que se acerquen hacia ti (especialmente si quieres llevarlos hacia una trampa).

23. Mata a los róbalos para obtener objetos de curación o venderlos por monedas. Estos peces viven en los cuerpos de agua y reaparecen rápidamente. Por ello, solo debes estar atento para aprovecharlos.

24. Si no utilizas o aún no has encontrado un mapa del tesoro, presta atención a los sonidos. Los tesoros que cuelgan emiten un ruido característico para que sean más fáciles de encontrar. Escucha y trata de hallarlos.