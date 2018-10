Lara Croft no es cualquier arqueóloga, es el símbolo de una mujer intrépida y aguerrida, con un gran sentido de la justicia. Por algo la famosa protagonista de la franquicia Tomb Raider fue reconocida en 2006 por el Libro Guinness de los récords como la “heroína humana más exitosa de los videojuegos”.

Lara no ha tenido un camino fácil. Tras una gran cantidad de aventuras a lo largo y ancho del planeta, que comenzaron en 1996 con el lanzamiento de la primera entrega del juego, ella ha ido sufriendo una gran cantidad de transformaciones. Y no solo en un sentido estético (con el evidente desarrollo gráfico), sino también en un crecimiento personal. Esta madurez se evidencia en Shadow of the Tomb Raider, la última apuesta de la saga, en la que la exploradora mostrará su lado más humano al intentar redimir un error que podría traer consecuencias catastróficas para la humanidad.

Lara Croft tendrá que detener la catástrofe que ella misma ha provocado al robar un objeto preciado del México antiguo.

---Tomb Raider a lo largo de los años ---

La primera entrega de esta serie de videojuegos vio la luz en 1996. Fue desarrollado por Core Design para Play Station, Windows y Sega Saturn. Resaltó por ser una de las primeras apuestas de aventura con gráfica 3D y por la temática: una exploradora británica en busca de tesoros y reliquias del mundo antiguo, una especie de versión femenina de Indiana Jones en la modernidad. Características que le otorgaron rápidamente un séquito de seguidores por todo el mundo, llevando su fama, incluso, a la pantalla grande.



En 2003, tras siete años y cinco entregas más, la titularidad del juego pasaría a manos de la desarrolladora Crsytal Dynamics, que debutaría con Tomb Raider: Legend, un lanzamiento cargado de críticas por los cambios que se hicieron en la temática original.



Será recién en 2013 cuando la compañía haga su mejor jugada, esta vez con Tomb Raider, novena entrega de la saga y quinta de su autoría, la cual es un reinicio total de la historia. Luego, en 2015, llegaría Rise of Tomb Raider. Por último, la trilogía culminaría con Shadow of the Tomb Raider, estrenada hace apenas unas semanas.

--- Evitando el Apocalipsis ---

En esta última edición, Lara Croft tendrá que evitar el apocalipsis que ella misma provocó al realizar una carrera arqueológica contra La Trinidad, una sigilosa organización que ha estado entre las sombras desde la anterior entrega, que quiere que el mundo se acabe para comenzarlo de nuevo.

El videojuego está lleno de acertijos que la exploradora deberá descifrar.

La aventura transcurre entre México y Perú. Ahora Lara, como dijimos en un inicio, ha madurado. Se ha convertido en una arqueóloga y cazadora experimentada, capaz de enfrentarse a feroces animales de la selva o a peligrosos mercenarios armados hasta los dientes. Además, se ha vuelto una perfecta saqueadora de tumbas, lo que queda demostrado en su paso por ambos países americanos, en los que tendrá que escalar montañas, nadar bajo el agua, trepar inmensos árboles, entre muchas otras peligrosas cosas más. No obstante, más allá de eso, ella ha adquirido una capacidad de reflexión sobre sus propios actos, sobre las consecuencias de sus errores. De esta manera, intentará enmendar el propio apocalipsis que ella misma ha provocado al iniciar una maldición por robar un objeto preciado del antiguo México.

Para evitar una catástrofe, la saqueadora deberá viajar a Perú en búsqueda de Paititi, el legendario reino incaico lleno de tesoros y riquezas. Así, a lo largo del viaje nos enteraremos que los Mayas y los Incas compartían no sólo visiones cosmólógicas, sino que también, el secreto para cuidar al planeta.

--- Requisitos ---



Shadow of the Tomb Raider está disponible tanto para Pc como para Ps4. A continuación, los requisitos mínimos para poder disfrutarlo:



- Mayores de 17 años

- Precio: S/. 239.90



--- Jugabilidad ---

Sumergirse en esta historia es fascinante, una mirada a la América ancestral y salvaje, aunque hay quienes consideran que a medida que se avanza en el juego, la narrativa va perdiendo trascendencia y se va volviendo más monótona. Pero lo cierto es que Shadow of the Tomb Raider, no pasa desapercibida. Sus misiones capturaron al jugador desde un primer momento.

El realismo gráfico ayuda a que nos quedemos pegados frente a la pantalla por horas. Los detalles de la naturaleza, las ruinas creadas por los antiguos nativos, las fieras, etc., todo está hecho con una increíble precisión.

Otro de los grandes aciertos en esta nueva entrega son las ciudades. En ellas podremos conversar con los habitantes y obtener toda clase de misiones y objetivos, comprar ítems o simplemente conocer algo más de la historia.

Por el lado de los controles, manejar a Lara es muy sencillo. Esto se debe a que gran parte del juego se centra en escenas de sigilo, en los que predomina la cautela para poder derrotar a los adversarios. En estas, es más importante esperar y seguir las indicaciones que el mismo juego nos presenta, pues de lo contrario seremos descubiertos y será más difícil salir airosos. Por otro lado, están los acertijos arqueológicos que la protagonista deberá ir resolviendo, y en los que se necesitará más ingenio que otra cosa.



Definitivamente aquí la exploración es mucho más importante que los combates y las batallas a campo abierto, que si bien se dan, lo hacen en menor proporción.

Esta en entrega se centra en escenas de sigilo, en los que predomina la cautela para poder derrotar a los adversarios, pero las escenas de batallas a campo abierto también están presentes, aunque en menor medida. Agencias

Otro detalle que entusiasma es el hecho de que Lara puede ir aprendiendo y perfeccionando habilidades a medida que progresa en las misiones. Así, capacidades de exploración, sigilo, pelea, entre otras, van mejorando. El problema es que son tantas y pocas veces se usan con frecuencia, que puede volverse un poco incómodo tener que aprender una nueva habilidad solo para utilizarla una vez.

Finalmente, queda decir que esta entrega no se desarrolla de manera lineal, por el contrario, es un mundo abierto en el que habrá que regresar a escenarios del mapa ya recorridos para ir terminando misiones, otorgando, de esa manera, más riqueza al juego.

