Ubisoft ha revelado su nuevo título de la saga Prince of Persia. The Lost Crown es el nuevo videojuego y llegará el 18 de enero de 2024. Durante el Summer Game Fest 2023, la compañía mostró un tráiler de casi dos minutos, donde conocemos al nuevo protagonista y un poco de la historia.

Sin perder la esencia de los parkour, combates y acertijos que caracteriza a la serie Prince of Persia, este nuevo título nos presenta a Sargon, un joven guerrero al que acompañaremos en su aventura. Como parte del grupo de élite ‘Los Inmortales’, seremos enviados la tierra maldita del Monte Qaf para salvar al príncipe Ghassan.

De esta manera, Sargon tendrá que enfrentar a poderoso rivales, resolver complejos acertijos e incluso matar a criaturas mitológicas. Además, en un momento tendrá que enfrentarse a sí mismo, en una batalla contra su parte malvada.

Además, el soundtrack original del título tendrá música de Mentrix, un compositor iraní que mezclará instrumentos tradicionales junto con sonidos modernos para darle mejor ambiente al videojuego. De esta manera, la compañía busca atraer al público actual, pero sin perder la esencia de la historia.

Prince of Persia: The Lost Crown será lanzado el 18 de enero de 2024. El videojuego llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC y Amazon Luna. Aún no se conoce el precio del videojuego ni cuándo saldrá la preventa.

Ubisoft también confirmó que revelará más información sobre Prince of Persia: The Lost Crown durante su evento Ubisoft Forward, el cual se realizará el lunes 12 de junio.