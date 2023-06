Todo aquel que ha vivido o vive en provincia sabe que las cosas en Lima son muy diferentes. La capital del Perú concentra las universidades más reconocidas, las instituciones políticas, oportunidades laborales y en el mundo de los eSports no es distinto. En la mayor ciudad del país están las gaming house, las mejores conexiones a Internet o los torneos presenciales con mayores premios. ¿Pero cómo es dedicarse a esta industria desde fuera de Lima? El Comercio conversó con una organización de deportes electrónicos de provincia y también con un peruano que tuvo que mudarse a la capital para seguir en su camino en los eSports.

Para quien no lo sepa, los eSports son las competencias profesionales de los videojuegos. Tenemos títulos muy populares como Fortnite, Call of Duty, Counter Strike, Valorant, FIFA, eFootball y, por supuesto, Dota 2. Este último juego es uno de los más populares en Perú y actualmente los equipos conformados por pro-players peruanos luchan por los campeonatos más grandes del planeta.

Evil Geniuses y Beastcoast son los equipos de Dota 2 más populares de Perú. / ESL / Evil Geniuses / Beastcoast

Otra escena en la que también contamos con representantes destacados es el fútbol virtual. En 2022, un jugador peruano se alzó subcampeón mundial de eFootball; mientras que en FIFA la eSelección nacional de Perú clasificó al Mundial del videojuego en 2022 y 2023.

En los casos anteriores, todos tienen un punto en común: juegan o han pasado en algún momento por Lima.

Nicanor “NER” Estrada, subcampeón peruano, jugó la final del eFootball Championship Open 2022 desde el Claro gaming Centro de Alto Rendimiento en Lima.

En el juego Dota, por otro lado, Beastcoast cuenta con su gaming house en La Molina, Lima, mientras que Evil Geniuses (EG) se trasladó hasta Fortaleza, Brasil, para contar con una infraestructura aún mejor. No obstante, los jugadores de EG jugaron anteriormente en la capital en otros equipos.

¿Hay alguna diferencia entre dedicarse a los eSports desde provincia o Lima?

¿Realmente hay algún cambio? Para el arequipeño Joseph Anthony Apaza Valero sí existe. El vigente mánager del equipo de Dota 2 Mads Kings (y también administrador de la organización) asegura que hay algunos puntos importantes.

“ No contamos con un buen servicio de Internet en provincia a diferencia de la capital. También la mayoría de jugadores profesionales no cuentan con un equipo de alta calidad para jugar, por lo general lo hacen desde un lans center y tampoco cuentan con una gaming house . La mayoría de dueños de equipos de provincia no da el apoyo necesario para competir de una manera profesional como realmente se necesita”, dice a El Comercio el nacido en el distrito de Jacobo Hunter, Arequipa.

Mad Kings es una organización de eSports con presencia en múltiples videojuegos como Dota 2 o Counter Strike. / Mad Kings / Facebook

“Claro que sí [hay diferencias], porque no hay mucha difusión, los medios de comunicación no apoyan”, comenta a este Diario Jair Tupia, gerente de la División eSports del Club Sport Unión Huaral, el cual se ubica en la región Lima Provincias. “A parte de eso, los jóvenes no están enterados que los eSports hace algunos años ya es considerado un deporte”, añade.

Asimismo, en la capital tenemos la presencia de organizaciones dedicadas a los eSports al 100%. Encontramos nombres como Beastcoast, Thunder Awaken o Hokori; mientras que en FIFA o eFootball tenemos las divisiones de Universitario eSports, Alianza Lima eSports u otros. Ellos trabajan a través del apoyo económico de otras empresas o mediante capital propio.

“ Los equipos de eSports en provincia funcionan en su mayoría por el apoyo de microempresarios que ven una oportunidad en los eSports y, a la vez, los dueños de lans centers que quieren brindar un apoyo a jóvenes con talento”, comenta Apaza, de Mad Kings, equipo que actualmente está jugando la División 1 de la Liga Sudamericana de Dota.

“Las dificultades en provincia son más que todo el ingreso de dinero, que es muy bajo, y la línea de Internet que suele ser muy inestable por dificultades climáticos”, concluye el mánager de Mad Kings.

En cuanto a la división de eSports del equipo Unión Huaral, su gerente señala que mantiene el proyecto “manera personal, con apoyo de mis familiares y de algunos amigos”. A su vez, indica que l os eSports en provincia “han crecido un porcentaje mínimo a comparación de años atrás”, pero que “poco a poco se llega lejos” .

No es lo mismo enfocarse en Dota que en FIFA

Pero más allá de las diferencias técnicas que puede haber entre Lima y en el resto del país, lo cierto es que mucho depende del videojuego al cual le dedicamos tiempo. Para todo seguidor de la escena de deportes electrónicos en el Perú no es una sorpresa que Dota 2 acapare la mayoría de reflectores, pues es uno de los títulos más populares, con mayor comunidad y también en cantidad de torneos. Por ende, más empresas van a poner los ojos en este juego.

La Lima Major de Dota 2 es uno de los torneos más importantes de la historia de los eSports de nuestro país. Repartió US$500.000 en premios. / Julio Melgarejo Bardales

“Existe una diferencia [en dedicarse a Dota o a otro videojuego], sabemos que en Perú hay una gran preferencia por lo que es el Dota 2 , claramente el apoyo hacia este juego se ve en el interés de organizar torneos, que las marcas estén más interesadas en participar e incluso el alcance en redes sociales”, dice a El Comercio.

Finalmente, los dos especialistas consultados por este Diario dan dos consejos a los interesados en dedicarse a los eSports y que no viven en la capital: tomar la disciplina de los deportes electrónicos con mucha responsabilidad y ser constante en este mundo en continuo crecimiento.

“ Creo que antes nadie pensaba que se podía vivir de los videojuegos y eso ha cambiado totalmente ”, concluye el mánager de Mad Kings. “El cambio que se refleja en provincia son los eventos que hay, ya que son más grandes y ya no los torneos de LAN center que se solía ver”.