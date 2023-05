Desde su estreno el 12 de mayo, tanto la crítica especializada y la comunidad gamer lo han dejado en claro: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el mejor videojuego de lo que va del 2023. Incluso hay quienes lo posicionan como la cumbre en toda la industria. Pero, ¿qué tan cierto son estas afirmaciones? En El Comercio ya terminamos la aventura con el exclusivo de la Nintendo Switch y te contamos qué nos ha parecido. Un spoiler: esos comentarios no son descabellados.

Pero antes de empezar vayamos con calma. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) es la secuela del también laureado The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), título aclamado por el público que acompañó el lanzamiento de la Nintendo Switch.

Tanto Tears of the Kingdom como Breath of the Wild pertenecen a la franquicia The Legend of Zelda. Con sus 37 años, se trata de una de las más sagas más antiguas y consolidadas de Nintendo.

Además… Un estreno total para Nintendo En términos numéricos, en solo tres días del estreno de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se vendieron más de 10 millones de unidades. Con ello el debut de TOTK se posiciona como el mejor de la saga en toda la historia.

En cuanto al juego en sí, estrenó el 12 de mayo como un exclusivo de la Nintendo Switch. Es decir, tan solo se puede jugar de manera oficial en la consola híbrida. A su vez, continúa los hechos vistos en Breath of the Wild e introduce novedades en el gameplay e historia. Si te gustó su precuela y quieres más, esta es tu oportunidad.

Ahora bien, ¿qué nos ha parecido The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Aquí te contamos los tres puntos más importantes que debes tomar en cuenta antes de comprar el videojuego.

Historia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Si ya conoces la saga The Legend of Zelda sabrás que la historia es enrevesada. Con múltiples títulos y diversas líneas temporales, los juegos tienen una trama complicada de ubicar. Sin embargo, Tears of the Kingdom es la continuación directa de Breath of the Wild. Es decir, la secuela toma los sucesos acontecidos en el juego de 2017, por lo que podrían haber un spoiler sobre el final de BOTW.

Para no marearte demasiado, seremos directos con la historia de Tears of the Kingdom y te diremos tan solo la sinopsis inicial (aquí un spoiler de BOTW):

Tras vencer a Calamity Ganon en el final de Breath of the Wild, Link y Zelda salvan una vez más la tierra de Hyrule y reinstauran la paz. Tiempo más tarde, no se sabe con exactitud cuántos años pasaron, ambos personajes descubren en una zona oculta del castillo unos restos de una sustancia roja que está infectando todo Hyrule.

En Tears of the Kingdom empezamos rápidamente el juego con lo que ocurrió luego de los hechos vistos en Breath of the Wild.

Asimismo, no es el único hallazgo. Zelda observa unos murales desconocidos que narran la historia de la guerra de Encarcelamiento entre el rey demonio Ganondorf y los antiguos habitantes de Hyrule (la raza de los Zonai). Luego de ello, los héroes encuentran el cadáver encarcelado de Ganondorf, que despierta de su letargo y rompe el sello y los ataca.

Link utiliza la espada maestra para defender a Zelda, pero es repelido con facilidad. Ganondorf se burla de que un personaje llamado Rauru haya depositado su confianza en ellos y eleva el castillo hacia el cielo de Hyrule. En ese trascurso, Zelda cae en el abismo y desaparece; Link, por su parte, es salvado por el espíritu de Rauru.

Allí es cuando nos trasladamos a una isla en el cielo donde estamos a salvo. Durante el breve choque, Ganondorf destruye la espada maestra y también el brazo de Link, por lo que Rauru lo reemplaza con su brazo mecánico. En ese instante, cuando Link tiene las nuevas habilidades propias del brazo, empieza el juego. Nuestro objetivo es salvar a Zelda y derrotar a Ganondorf.

En pocas palabras y para no arruinarte la experiencia, la trama del videojuego es bastante clásica. Tenemos un mundo enorme por recorrer, pero hay que salvar a la princesa y al reino de Hyrule. Existen varias sorpresas que harán que busquemos saber más, pero están reservadas para determinados momentos.

En el apartado de la historia, Nintendo ha ofrecido un contenido sólido e interesante, lo que se traduce entre 60 a 80 horas, dependiendo del jugador. Si te gustó BOTW, de seguro disfrutarás la trama de su secuela. Un punto a destacar la historia en su recta final.

Jugabilidad y gráficos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Si hay un detalle que vuelve único a Tears of the Kingdom (y a Breath of the Wild en su momento) es su jugabilidad. Han sido poca las veces en la historia del videojuego en las que el jugador ha podido ser tan libre. No hay una montaña, lago, isla o llanura que no pueda ser explorada. ¿Ves en la punta del cerro algo que te llama la atención? Puedes ir. ¿Crees que hay un tesoro en una cueva? Puedes revisar. ¿Observas un dragón surcando el cielo? Puedes perseguirlo y descubrir toda clase de sorpresas.

Es la libertad un sentido que no falta en el gameplay de TOTK. Jugar es ser libre en el más reciente exclusivo de Nintendo. Y es cierto: en Breath of the Wild tuvimos lo mismo, pero la firma japonesa ha incluido nuevos detalles que cambian por completo la experiencia.

De manera precisa, lo que cambia todo el videojuego respecto a su precuela son cuatro habilidades: Ultramano, Combinación, Infiltración y Retroceso.

La primera permite al jugador mover en todas las direcciones una serie significativa de objetos como piedras, tablas de manera, columnas de piedra, plataformas de piedra, etc. También permite unir estos objetos para crear uno más grandes, siendo la creatividad el único límite. La segunda habilidad es Combinación, con la que se podrán fusionar las armas y escudos con rocas, madera y otras armas para obtener una versión mejorada. En tercer lugar está la Infiltración, la que permite saltar hacia arriba en vertical para atraversar superficies. Retroceso, la última, es -junto a Ultramano- la más revolucionaria, pues retrocede en el tiempo el movimiento de un objeto para devolverlo a su posición final.

La mezcla de estas habilidades ha permitido a usuarios de todo el mundo enfrentar a los rivales de maneras distintas y únicas. A su vez, ellos mismos han creado diversos objetos que van de aviones, camionetas, humanos de madera hasta cohetes y armas de gran tamaño. Nuevamente, la mente es la única limitación.

Te comentamos que hay más sorpresas en cuanto al combate que no te revelaremos para que disfrutes por ti mismo del juego, pero te adelantamos que podremos usar Combinación para mejorar flechas o espadas. Asimismo, nos despedimos de todas las habilidades de la tableta sheikah que vimos en Breath of the Wild.

En materia gráfica, el videojuego mantiene los excelentes gráficos de BOTW que ya vimos en 2017, pero han afinado las físicas de todos los objetos en función a las habilidades antes mencionadas, por lo que existen pocos (o casi ningún) bug a la hora de jugar. La dirección de arte del juego y la combinación de los colores está entre sus puntos más fuertes.

Un punto a resaltar es el trato a las nuevas zonas que han incluido en TOTK, las cuales son las cuevas, islas en el cielo y santuarios. Estas se sienten vivas y dotan de mayor rejugabilidad al videojuego. Las cuevas, por un lado, son tan grandes y llenas de objetos como las mismas islas; mientras que los santuarios disfrutan de gran variedad que hace que nos sintamos como niños pequeños utilizando la creatividad para superarlos.

Justamente, los santuarios son pequeños retos repartidos por todo el mapa que nos brindarán orbes luminosos para mejorar nuestra salud y resistencia. No son obligatorios, pero sí nos ayudan para enfrentar a enemigos más fuertes.

Conclusión

Lanzado este 12 de mayo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un videojuego imprescindible para los amante de los videojuegos y, por supuesto, para todo poseedor de una Nintendo Switch. Si te gustó su secuela, amarás esta nueva entrega; por consiguiente, si no disfrutaste de Breath of the Wild, quizá esta no sea tu opción, ya que es una versión sumamente vitaminada de la versión 2017.

En cuanto a la comparación odiosa con su precuela, hay pequeños detalles y cambios que hacen único a este juego (en serio, las habilidades Ultramano y Retroceso lo cambiaron todo), se notan los seis años de desarrollo del juego por parte de Nintendo.

Si intentáramos contártelo todo aquí, nos faltarían dos a tres hojas más. Es por ello que te recomendamos disfrutar del juego metro por metro, montaña por montaña, y sin pensar en ya llegar al final y acabar la historia. Con Tears of the Kingdom, Zelda y Link hoy son más que nunca leyenda.