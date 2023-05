Anunciada el 1ro de abril, los seguidores de Asus y fanáticos de las consolas pensaron que se trataba de una broma, ya que ese día se celebra en países de habla inglesa el ‘April Fool’s Day’. Sin embargo, no fue así para la marca asiática y esta ha revelado que el 11 de mayo se mostrará al mundo la fecha de lanzamiento y precio de la máquina.

Pero la ROG Ally no es la única consola portátil en el mercado. Está la mencionada Steam Deck, pero también vemos a la Nintendo Switch y sus variantes Lite, OLED y estándar, o la Razer Edge.

Steam Deck

Incluso existen rumores que apuntan que PlayStation podría volver al sector. ¿Qué amante de los videojuegos no recuerda la época dorada de la PlayStation Portable (PSP)?

Sea cual sea la situación, lo cierto es que a día de hoy existen diversas propuestas en el mundo del gaming portátil y a futuro podrían haber más. En ese sentido nace la pregunta: ¿están de regreso? Para responderla, El Comercio se contactó con dos especialistas en videojuegos, quienes adelantaron sus posiciones al respecto.

¿Una nueva vida a las consolas portátiles?

La existencia de las consolas portátiles no es para nada nuevo. Las tenemos hace décadas y Nintendo es una de las compañías más importantes en el sector. La firma japonesa, responsable de franquicias como Mario o The Legend of Zelda, tiene múltiples consolas portátiles a lo largo de su historia: Game Boy (1989), Game Boy Color (1998) Nintendo DS (2004), Nintendo 3DS (2011), Nintendo Switch (2017) y más.

Nintendo Switch

“Posiblemente estamos ante un nuevo auge de las consolas portátiles, todo esto gracias al éxito de la Nintendo Switch, que hizo que muchas reconocidas marcas planeen el desarrollo de su propia consola portátil”, dice a El Comercio Erick Paz Villarroel, director editorial de la web independiente MasGamers.

Asimismo, el periodista resalta que ya en China hay una oferta variada de consolas portátiles con juegos de PC, pero con la llegada de la Steam Deck, de Valve, otras marcas se han animado a apostar en el sector y una de ellas es Asus.

Además… ¿Qué es la Steam Deck? Se trata de la consola de Valve, empresa responsable de la tienda virtual Steam y de videojuegos como Half-Life, Counter Strike, Dota 2 y más. La Steam Deck se lanzó en 2022 y se diferenció de otras por brindar al usuario la posibilidad de jugar todos sus títulos comprados en Steam en la máquina, así como también por su rendimiento y diseño.

“Esto no va a parar, seguramente veremos mejoras [en las consolas portátiles] o versiones Slim en un largo plazo”, añade Paz Villarroel. “ Esto me recuerda cuando salió la Game Boy, una consola portátil con grandes juegos; sin embargo, otras compañías ofrecieron alternativas con mejor hardware, pero Nintendo supero a todos ellos por sus juegos y su amigable presentación. ¿Será que estamos repitiendo la historia? ”.

Erick Paz Villarroel, director editorial de la web independiente de videojuegos MasGamers.

Por otro lado, el creador de contenido gamer ‘Statik’ también conversó con El Comercio sobre el tema. “Realmente regreso en sí no hay. Podría decirse regreso de las consolas portátiles para el público general , ya que durante estos últimos años han habido un montón de consolas portátiles que tratan de representar lo que hace la Steam Deck: emular juegos de consolas antiguas como de consolas actuales y correr Windows para jugar los juegos que tenemos en PC, pero de manera portátil”.

Para el gamer peruano, con el lanzamiento de la ROG Ally el público general puede apuntar nuevamente al sector, ya que esta consola podría tener un precio competitivo, al igual que la Steam Deck.

Además… Características destacadas de la ROG Ally La ROG Ally cuenta con un procesador de la serie AMD Ryzen Z1 hecho a medida con gráficos RDNA 3, panel Full HD de 120 Hz y sistema térmico Zero Gravity. Asimismo, pesa 608 gramos e introduce un diseño con sujeciones optimizadas y ergonómicas.





Nuevos participantes en el mundo del gaming portátil

Cuando una tendencia explota, es normal que haya empresas que se sumen. Pasó con el metaverso, los NFT, criptomonedas y otras tecnologías y, a día de hoy, viene ocurriendo con la inteligencia artificial. Todos quieren un pedazo del pastel.

El terreno del gaming, por su parte, no está exento. Con cifras de venta millonarias, la Nintendo Switch y la Steam Deck de Valve son dos de las más conocidas máquinas portátiles, pero no están solas y, de acuerdo a los especialistas consultados por El Comercio, en un futuro podrían haber más. (Ya mencionamos los rumores sobre una nueva PSP de PlayStation).

Asus ROG Ally

“[Las empresas] básicamente se han dado cuenta de que la nueva generación de gamers, que ya no es la de consola, ha evolucionado”, dice ‘Statik’. “ Las nuevas necesidades son jugar en tiempos de mediano o corto plazo y poder entretenerse , pues no siempre vamos a tener la disposición la sala y jugar ahí. Acuérdate que -si vives normalmente con tu familia- puede que tu papá o hermano quieran ver la televisión”.

“Justamente, las empresas han visto que la gente tiene ese deseo y, obviamente, la necesidad portátil de ir a la casa de tu amigo y no tener que llevar el televisor más la consola , los cables y el control, pues ahora todo lo tienes en un solo lugar. Eso es lo más ventajoso y lo que el público está pidiendo”, agrega el creador de contenido especializado en videojuegos.

'Statik'

“Las consolas portátiles es un mercado que mayormente Nintendo lo ha ganado en varias generaciones, sin embargo con el avance de la tecnología y todas las posibilidad, ahora podemos jugar un título triple A en todas partes gracias a la nuevas portátiles, algo que tal vez no tiene Nintendo. En pocas palabras, [el regreso de las consolas portátiles] es una gran oportunidad para un nuevo mercado ”, resalta uno de los rostros más conocidos de Masgamers.

El gamer ha cambiado

En esta vida todo cambia. Los jugadores de la década de los 80 o 90 no son iguales a los gamers de hoy. Ellos han crecido y adoptado nuevas necesidades. Esto se refleja en cómo jugamos (consolas, PC o celulares), los tiempos que dedicamos o incluso en los tipos de juegos.

Podemos encontrar las PC gamer con múltiples opciones para potenciarlas, las consolas de sobremesa de toda la vida, las consolas portátiles que nos acompañan a todo lado y, el más reciente invitado, el celular. Justamente, este último ha cambiado no solo el mundo entero junto al Internet, sino que ha provocado que muchos jueguen desde su smartphone.

Millones utilizan su celular para jugar videojuegos, aunque estas plataformas no cuentan con los títulos exclusivos de consolas. | Foto: Pixabay

Sin embargo, los teléfonos inteligentes aún no cuentan con el mismo catálogo que la PC o las consolas. Y ese es su gran diferencia actualmente.

“La diferencia más importante es el tema de compatibilidad de juego. Dejando de lado toda la potencia, lamentablemente en la Play Store u App Store no vas a encontrar los juegos que tienes en PC. Ese es el gran diferencial de las nuevas consolas portátiles”, dice ‘Statik’.

Paz Villaroel sigue esa misma línea y también asegura que “tener juegos exclusivos” es lo que marca la pauta a la hora de comparar las consolas portátiles con los celulares o las PC.