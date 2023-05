Es un éxito. Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (TOTK) logró vender la impresionante cifra de 10 millones de copias en tan solo tres días desde su lanzamiento el 12 de mayo. La noticia fue compartida por la filial norteamericana de la empresa este 17 de mayo.

Con estas 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, TOTK se posiciona como el mejor estreno de un juego de Zelda en la historia y, a su vez, ya es el decimoctavo exclusivo de la Switch más vendido de todos los tiempos.

Cabe resaltar que desde su lanzamiento en 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la secuela de TOTK, era el juego de la franquicia más vendido con 29,81 millones copias. Sin embargo, eso podría cambiar en los próximos años, pues en tres días el nuevo exclusivo de Nintendo ya tiene más de la tercera parte en juegos vendidos.

A nivel global el sector de prensa gamer ha destacado el trabajo de Nintendo con The Legend of Zelda, videojuego al que han catalogado como uno de los mejores de la historia y claro contendiente al premio de Juego de Año 2023 (GOTY, por sus siglas en inglés). Asimismo, se destacan las ventas de esta obra pues se trata de un exclusivo de Nintendo Switch y no llega a otra plataformas como PC, PlayStation o Xbox.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanzó el 12 de mayo para la Nintendo Switch y es el exclusivo más caro hasta el momento de la plataforma, costando US$69,99 en la eShop de Estados Unidos y S/.266 en la eShop de Perú.