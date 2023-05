Si te gustan los deportes electrónicos y, en especial el Dota 2, de seguro has oído hablar de Gaimin Gladiators, equipo europeo que es considerado por los fans como el mejor del planeta. Y se puede comprobar con facilidad: se trata del vigente campeón de los torneos Lima Major y Berlín Major, y también es el favorito a llevarse The International 2023 en octubre próximo. A propósito de ello, El Comercio conversó con Paulina Paz Castro, mánager creativa de la organización, que nos contó sobre la estrategia de expansión de GG para Perú y la comunidad hispano hablante.

La organización de deportes electrónicos Gaimin Gladiators no es nueva en el sector. De acuerdo a su página web, está presente de manera competitiva en otros títulos como PUGB Mobile, Apex Legends y Rocket League.

Sin embargo, la división de Dota 2, conformada en 2022, es la más exitosa de la organización. El 2023 ha sido su año dorado: ya ganaron dos de los tres majors de la temporada competitiva del juego (y de manera consecutiva) y también el torneo DreamLeague Season 19 de ESL. A su vez, son candidatos para campeonar en la última major del año y también en el Mundial de Dota 2, The International.

Además… Gaimin Gladiators, el mejor equipo de Dota 2 del mundo La plantilla del equipo europeo está conformada por cinco jugadores de diferentes partes del mundo: Anton ‘ Dyrachyo ’ Shkredov de Rusia

Quinn ‘ Quinn ’ Callahan de Estados Unidos

Marcus ‘ Ace ’ Christensen de Dinamarca

Erik ‘ Tofu ’ Engel de Alemania

Melchior ‘ Seleri ’ Hillenkamp de Países Bajos

En el tema monetario, con las dos majors y una DreamLeague ganadas, la organización de los Gladiadores ha logrado asegurar la friolera cifra de US$700.000 en premios.

Pero más allá de todo esto, y por más raro que pueda parecerles a algunos, lo cierto es que el mejor equipo de Dota del mundo ha puesto en sus ojos al Perú y toda la comunidad hispanohablante. En su Facebook oficial, GG suele publicar contenido tanto en inglés como en español. No solo ello, sino que suele utilizar modismos propios de la comunidad peruana de Dota 2, lo que ha provocado miles de reacciones en sus publicaciones.

Cómo Gaimin Gladiators decide apostar por Perú y el comunidad dotera hispana

“ Empezamos a publicar en español desde diciembre, solo que no era algo continuo . Fue un post u otro cuando se anunció la Lima Major o respecto a la chocolatada”, dice Paulina Paz, mánager creativa de GG que también ha trabajado en la escena de eSports de Perú.

“En Facebook teníamos que delimitar quienes iban a ser nuestra audiencia. Cuando estuvimos en Singapur [The International 2022] nos dimos cuenta que la interacción de la gente del Sudeste Asiático con Facebook no era muy grande, pero cuando empezamos a publicar en español nos percatamos que había mucha interacción con el público peruano ”, señala la creativa de origen chileno.

“A nosotros nos gusta describirnos como una organización mundial, porque tenemos gente de Sudamérica, Europa e incluso de Asia. Entonces, no era muy extraño que inicialáramos a hacer contenido en español para la audiencia de Latinoamérica con más fuerza”, agrega.

Gaimin Gladiators en su sesión de firmas de autógrafos en el marco de la Lima Major, torneo de Dota 2 que se llevó a cabo en la capital peruana. / Gaimin Gladiators / Facebook

Como todo en la vida, el inicio ha sido un ensayo y error. “Fue un probar qué audiencia estaba más interesada en nosotros y resultó ser la latinoamericana a diferencia de la del sudeste asiático. Por eso, nos dedicamos a hacer contenido directamente en español con la cultura del público y sus memes, y también a tratar de enviar a la gente que quería contenido en inglés a las otras plataformas”, dice ‘Jáni’, como es conocida en redes.

Asimismo, durante el torneo Lima Major que se llevó a cabo en nuestra capital en marzo pasado, Gaimin Gladiators publicó de manera constante contenido en español para los fanáticos peruanos, tanto imágenes de resultados, memes, videos subtitulados y más.

“El público peruano es muy importante”

En cuanto a lo que significa la fanaticada peruana para Gaimin Gladiators, Jáni deja en claro que es “muy importante” y que no lo hacen para sacar provecho, como algunos han pensado.

“Para nosotros, el público sudamericano es hacer contenido con las raíces de muchos de nosotros. Si bien competimos y representamos a Europa, muchos tenemos ascendencia sudamericana. Al menos para la mayoría de nosotros, Dota 2 es el juego que más nos gusta de los esports que tenemos ”, dice la creativa, que ha sido responsable de diferentes publicaciones en el Facebook de Gaimin Gladiators.

“Ahora, el recibimiento que tuvimos después de la Lima Major, y durante, hizo que mucha gente que no es de ascendencia latinoamericana en la organización le tomaran cariño al público peruano . Como chilena yo me sentía local estando en Perú y cuando llegó el resto del equipo incluso los jugadores ellos se sintieron locales”, destaca.

“La gente piensa que de repente uno busca redito por hacer contenido en español, pero lamentablemente la audiencia latinoamericana -o la audiencia de habla hispana en general- no es que uno pueda obtener mucho rédito de ella y menos en Facebook, una plataforma que está en decadencia. Lo hacemos porque los consideramos importantes y son parte de nuestra comunidad. Es básicamente por cariño y respeto”, agrega.

Además… La estrategia de Gaimin Gladiators a nivel global De acuerdo a lo comentado por 'Jáni', la estrategia en redes de Gaimin Gladiators es la siguiente: Facebook: contenido para Sudamérica y Sudeste asiático SA / SEA Twitter e Instagram: contenido en inglés para Europa

Por otro lado, en GG también buscan un balance a la hora de publicar los contenidos. No siempre pueden estar con memes y contenido ligero, así que intercalan con información directa y clara como pueden ser resultados de partidos o anuncios generales.

“ Hay que buscar el balance entre voy a ser cercano o estar un metro más lejos y tratarlos como un fan más . Creo que la mezcla perfecta entre ambas cosas es lo que estamos tratando de lograr, no creo que estemos todavía donde queremos estar en cuanto a la relación con la audiencia latinoamericana. Considero que podemos mejorar muchas más cosas ”.

Qué se le viene a GG en Perú

Más allá de publicaciones y actividades en redes sociales, Gaimin Gladiators ha dado un paso importante (y concreto) en cuanto a su expansión en Latinoamérica: abrió su tienda con mercancía oficial, a precio en soles y envíos en la región.

“ Decidimos hacer la tienda durante la Lima Major, pero tomó sus buenos meses en poder concretarse . Primero pensábamos hacerla parte de la tienda original, la que ven desde todo el mundo; pero nos dimos cuenta que en realidad lo mejor era hacer una tienda particularmente en Latinoamérica con precios localizados para que la gente pudiese comprarse su camiseta y que no fuera una gran inversión económica”, señala Jáni, que también trabajó en nuestro país cerca de dos años en la escuadra Thunder Awaken.

La integrante de GG agrega que la misma camiseta que utilizan los jugadores del equipo de Dota son las que se distribuyen en nuestra región, puesto que pasaron los filtros de calidad impuestos por la organización. “ La camiseta que usó ‘Tofu’ en la Berlín Major es la misma camiseta que la gente está comprando en Perú . No es de otro material, es exactamente la misma calidad”, agrega.

Gaimin Gladiators es uno de los equipos más destacados de Dota 2 de Europa. / Gaimin Gladiators / Facebook

Asimismo, deja abierta la posibilidad de que en un futuro puedan haber actividades especiales en Perú.

“Si a esta tienda le va bien, nos gustaría tener un espacio físico y a lo mejor hacer alguna sesión de firmas con algún jugador. Llevar a dos jugadores del equipo y hacer una sesión de autógrafos, y ese tipo de actividades son viables y tangibles en el futuro si todo va bien”, añade.

En cuanto a un posible equipo de Gaimin Gladiators en Sudamérica, así como viene haciendo las organizaciones internacionales como Evil Geniuses o Beastcoast (y como hizo de manera fallida Alliance con Alliance.Latam), no hay planes.

Marcus 'Ace' Christensen es un jugador profesional de Dota 2 y pertenece a la escuadra de Gaimin Gladiators. / Julio Melgarejo Bardales

“Descarto, de momento en un 100%, abrir una división de Dota en Sudamérica . Eso no creo que ocurra. Somos el mejor equipo del mundo y no veo la necesidad. Además, francamente, Latinoamérica tiene dos cupos que ya están definidos desde el inicio del DPC ”, destaca la responsable de la creación de contenido de GG. “Hasta que eso no cambie en Latam, ni nosotros u otra organización van a querer invertir y mucho menos con lo que pasó con Alliance, el riesgo es muy alto”.

A pesar de ello, desde GG señalan estar “enamorados” de la región y, en especial, del Perú. Ello contribuye a que la región sea considerada como un rival serio y a temer, y más si tomamos en cuenta las exitosas participaciones de los representantes peruanos en torneos como la Berlín Major (Top 4 de Evil Geniuses), Lima Major (Top 6 de Evil Geniuses) o The International 2022 (Top 6 con Thunder Awaken y Top 8 con Beastcoast). Ahora solo es cuestión de tiempo para ver un nuevo choque entre Gaimin Gladiators y los equipos peruanos. Un encuentro que será celebrado por todos los sudamericanos.