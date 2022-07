J-Hope ya lanzó su primer álbum como solista, Jack in the Box, el cual es motivo de celebración en el videojuego de BTS Island: in the SEOM. Por ello, el juego ha lanzado un nuevo código para redimir una recompensa muy útil. Aquí te contamos todo.

El debut de J-Hope llega a BTS in the SEOM con un código especial y un paquete para el personaje de Hobi, así lo puedes vestir igual a su video musical ‘More’. El pack pagado cuesta S/. 149.90 y te otorga el traje de ‘More’, un fondo para el personaje y 30 minutos de vidas infinitas. ¿Qué regalo gratis puedes obtener en el juego?

Código de recompensa por debut de J-Hope

Ingresa el código JACKINTHEBOX para obtener 100 gemas al instante. El código estará disponible hasta el jueves 21 de julio. Ten en cuenta que está todo en mayúsculas y sin espacios, si ingresas de otra forma, no será validado.

Otros códigos vigentes son BTSISLANDWITHARMY para obtener 79 diamantes, y PROOFSEOM , para obtener una escultura del logo de BTS.

Cómo ingresar los códigos

En Android:

Ingresar el código en Android es sencillo. Solo debes ir al botón de Configuración dentro del juego, luego, ir al botón Cupón. Ingresa el código junto a tu UID (tu nombre de usuario). Una vez sea validado, ve a tu buzón del juego y recoge tus recompensas.

código pra pegar gemas: BTSISLANDWITHARMY



código pra pegar a logo de proof: PROOFSEOM pic.twitter.com/IcF56frptA — ♡; sarang⁷ ᶦⁿ ᵗʰᵉ ᵇᵒˣ (@jkoomanie) July 6, 2022

En iOS:

En el caso de iOS, los usuarios deben ir a un link externo, ya que no hay un botón para ingresar cupón dentro del juego. El link para redimir tu código lo puedes encontrar aquí. Una vez en el sitio web, ingresa tu UID y el código, te debe salir un mensaje de validación. Finalmente, regresa al juego y revisa tu buzón, debes encontrar tus recompensas.

¿Dónde encuentro mi UID?

Tanto en Android como iOS, tu UID está en la pestaña de Configuración, en la parte inferior. Para copiar fácilmente tu usuario, haz click en el botón “Copiar UID” a su costado.