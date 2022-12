Microsoft se enfrenta a otra demanda para que no compre Activision Blizzard. Esta vez, un grupo de gamers estadounidenses ha recurrido a una ley antimonopolio de su país para que las autoridades bloqueen la adquisición de la empresa desarrolladora de videojuegos.

“Como informó Bloomberg Law, la demanda, presentada hoy [20 de diciembre] y obtenida por Kotaku, establece que a los demandantes, o ‘videojugadores’, como se los describe, les preocupa que ‘la fusión [de Microsoft y Activision] pueda disminuir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio’; esta fusión, afirma la demanda, violaría específicamente la Sección 7 de la Ley Clayton, que establece que las adquisiciones que disminuyen la competencia están prohibidas por la ley antimonopolio de EE.UU.”, reporta Kotaku.

Esta norma permite a los ciudadanos del país norteamericano a demandar compañías por un posible monopolio. “La Ley Clayton Antimonopolio de 1914 otorga a los estadounidenses el derecho de demandar a las empresas por comportamiento anticompetitivo, un hecho que 10 jugadores que se describen a sí mismos están utilizando para llevar a Microsoft a los tribunales, con el objetivo de detener la adquisición de Activision por parte de la empresa”, agrega.

Además de Activision Blizzard, también se recuerda las otras adquicisiones por parte de Microsoft a través de los años. “La demanda no solo cita la escala y el alcance de la fusión de Activision y Microsoft como problemática, sino también que esta última unión propuesta sigue a muchas otras adquisiciones de Microsoft que van desde la compra de Mojang en 2014 hasta la adquisición de Rare en 2002″, añade el medio.

Al comprar Activision, Microsoft obtendría muchas franquicias importantes en la industria con un solo pago. “Al presentar fuertemente las consolas, la PC y los juegos AAA, así como los servicios de suscripción como ‘mercados de productos relevantes’, la demanda llama la atención sobre cuántas grandes franquicias caerán bajo el paraguas corporativo de Microsoft si la fusión se lleva a cabo. Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Doom, Microsoft Flight Simulator, Halo y The Elder Scrolls son solo algunos de los ejemplos citados”, indica.

La demanda indica que Activision es una competencia fuerte para Microsoft, por lo que sí sería una práctica anticompetitiva comprarla. “Sostiene que actualmente Microsoft y Activision compiten directamente a través de estos títulos y servicios como Battle.net, Microsoft Store y Game Pass. La fusión rompería esa dinámica competitiva”, afirma el portal.

Las consecuencias de la compra, según la demanda, tendrían un gran impacto en la industria de videojuegos.“Si la fusión se lleva a cabo, afirma la demanda, Microsoft tendría ‘un poder de mercado descomunal y la capacidad de excluir insumos clave para los rivales y dañar aún más la competencia’. La demanda menciona la competencia tanto en lo que se refiere a las ventas a los consumidores como a la competencia en la industria para ‘contratar y retener talento dentro de la mano de obra especializada en videojuegos’, que se ‘reduciría’ con la fusión”, concluye.