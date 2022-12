Una nueva aventura de los Sombrero de Paja se avecina en forma de videojuego. El 13 de enero llega One Piece Odyssey, un juego de rol con Luffy y su flota reviviendo los arcos más famosos del anime, además de una historia completamente nueva. ¿Tu PC está lista para el título?

One Piece Odyssey tiene como fecha de lanzamiento el próximo 13 de enero de 2023 para PS4, PS5, Xbox Series X/S. No obstante, en PC se podrá jugar desde el 12 de enero (a través de Steam). A continuación, los requisitos mínimos y recomendados que tu computadora debe cumplir para soportar el videojuego.

Requisitos mínimos y recomendados para One Piece Odyssey en PC

One Piece Odyssey Mínimo Recomendado Sistema operativo Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Procesador Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2400G Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3100 Memoria RAM 8GB 8GB DirectX DX11 DX11 Almacenamiento HDD, 35GB HDD, 35GB Gráficos GeForce GTX 780 o Radeon R9 290X GeForce GTX 780 o Radeon R9 290X

¿De qué trata One Piece Odyssey?

En esta aventura, y la flota de los Sombrero de Paja queda varada en una misteriosa isla llamada Waford, donde habitan monstruos y únicamente dos humanos: Lim y Adio (personajes nuevos). Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky y Brook, todos personajes jugables, deberán derrotar enemigos y conseguir una serie de cubos de Lim, quien les ha quitado sus poderes ya que desconfía de los piratas.

Además, Luffy y sus compañeros deberán revivir experiencias pasadas, pues sucesos sobrenaturales los hacen entrar en sus recuerdos y reencontrarse con viejos amigos, como Vivi. Los jugadores podrán disfrutar dosis de nostalgia pues reconocerán la recreación de arcos muy queridos del manga y anime: Alabasta, Water Seven, Marineford y Dressrosa.

El mismísimo Eiichiro Oda, creador de One Piece, ha participado en el diseño de los personajes y la historia de Odyssey. Además, Motoi Sakuraba está a cargo de la banda sonora, quien es conocido por su música para Dark Souls y la serie Tales of. Cabe decir, entonces, que las expectativas son altas para One Piece Odyssey, un JRPG con años de desarrollo.

Si estás pensando en obtener One Piece Odyssey, revisa el precio y fecha de lanzamiento según tu plataforma de juego.