El canal de YouTube, Nate from the Internet, construyó el planeador de Link, protagonista del reciente videojuego The Legend of Zelda: Tears of th Kingdom.

La popularidad del nuevo juego de Zelda es innegable, al punto que ha vendido millones de copias en los primeros días. Entre los fanáticos del juego está el youtuber Nate from the Internet, quien se animó a construir el planeador del videojuego.

Para lograrlo, Nate usó madera de álamo como material de estructura, la cual eligió por su ligereza y bajo costo. Armó el planeador usando lo que serían la altura y proporciones de Link y lo adaptó a escala de tamaño real.

Finalmente, ensambló las piezas usando técnicas de carpintería y tiras de cuero, para darle el toque final con tela pintada a mano siguiendo el diseño del planeador.

Una vez terminado, el youtuber puso a prueba el planeador para ver si podía hacerlo volar. Como era de esperarse, no tuvo éxito. Por más impulso que tomaba, el planeador no funcionaba. De igual forma, ahora tenía una fiel réplica del artefacto.

Aquí puedes ver cómo construyó el planeador de Link de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.