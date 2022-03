Luego de que Residente, hiciera público el rap que dedicó J Balvin, diversos artistas se han pronunciado sobre esta guerra de dimes y diretes que protagonizan ambas figuras de la música. El intérprete y compositor español Alejandro Sanz utilizó su cuenta en Twitter para lo que sería una fuerte indirecta hacia lo ocurrido.

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz ✏️”, escribió Sanz en su cuenta de Twitter y aunque no mencionó nombres, sus fans de inmediato lo relacionaron con la guerra entre Residente y J Balvín.

Algunos de los seguidores de Alejandro Sanz en Twitter recordaron el tenso momento que vivió el cantante español con J Balvin cuando ambos eran couchs en ‘La Voz, México’. Además, compartieron múltiples memes donde J Balvin donde no sale bien parado.

(Instagram: @AlejandroSanz)

No solo Alejandro Sanz habría utilizado sus redes para referirse al tema, también lo ha hecho el cantautor venezolano, Ricardo Montaner, quien solicitó que se reconciliaran los artistas.

“He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, dijo en Twitter.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, añadió.

(Foto: Twitter: @montanertwiter)

