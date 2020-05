Uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado el sistema de salud en estos tiempos de crisis es la proliferación de información falsa y sin fundamento acerca del COVID-19. La principal consecuencia de que el público se deje llevar por esta clase de noticias es que las medidas preventivas pierden fuerza, lo que a su vez ocasiona que la curva de contagios no decrezca.

Frente a esta situación, resulta fundamental el rol que cumplen las autoridades sanitarias y el gremio médico a la hora de desmentir y aclarar los mitos que surgen en torno a esta enfermedad. El poco cuidado a la hora de compartir consejos o recetas puede tener efectos totalmente opuestos a los que se esperan. Prueba de ello es lo ocurrido en Estados Unidos, luego de que decenas de ciudadanos probaran la inyección a base de desinfectante que propuso Donald Trump y terminaran intoxicados.

Por tal motivo, es pertinente que aparezcan en los medios masivos proyectos como “Curarse en salud”, un programa que será estrenado hoy en Movistar Plus. El objetivo es brindar a la audiencia información veraz acerca de las medidas de autocuidado que podrían tomar. Además, se despejarán dudas sobre las ideas más extendidas acerca del virus. En especial las que han sido compartidas en foros y redes sociales.

El doctor Pepe Recoba será quien conduzca esta iniciativa. Los episodios se transmitirán los miércoles y viernes a las 9:15 a.m. En cada uno recibirá a dos especialistas invitados que, bajo sustento médico, intentarán abordar las principales preocupaciones de las personas. A propósito de este lanzamiento, el doctor Recoba conversó con El Comercio e identificó siete creencias erróneas que deben descartarse de inmediato.

1.- “SE DEBE CONSUMIR DIÓXIDO DE CLORO PARA LIMPIAR EL ORGANISMO”

“Según un biólogo europeo, esta sustancia tiene un efecto positivo frente al coronavirus. No obstante, cuando revisas la bibliografía al respecto, te das cuenta de que no hay ningún estudio serio que lo avale. Él dice que durante veinte años ha tenido resultados sorprendentes para todo tipo de afecciones. Pero si te preguntas cómo y de dónde se obtiene esa solución, te das cuenta de que hay un vacío de información. Aparte de eso, hay gente que se aprovecha del miedo de la gente y lo llega a vender a precios exorbitantes”.

2.- “LAS GÁRGARAS DE BICARBONATO ELIMINAN EL VIRUS”

“Si tú usas una sustancia solo porque a otro le funcionó, te juegas la lotería. Repetir recetas es riesgoso. El bicarbonato consumido en pequeñas cantidades de manera recurrente puede alterar el pH corporal. De igual manera, puede generar un desequilibrio electrolítico. La diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis en la que se consume y quién lo indica. Las personas que tienden a hacer caso a estas recetas o fórmulas milagrosas evidencian una vulnerabilidad emocional. Hay que hacerles sentir que no están solas”.

3.- “LOS ANTIINFLAMATORIOS ACABAN CON LA ENFERMEDAD”

“En el organismo de algunas personas, en especial los que tienen peores reacciones al COVID-19, se puede observar una respuesta inflamatoria. El cuerpo se defiende y eso genera inflamación. Los médicos entienden esto de la manera adecuada, pero cuando se filtra en las noticias, la gente piensa que la inflamación por sí misma causa el daño. Entonces empiezan a consumir corticoides o derivados de la aspirina. En Italia y España hay casos registrados de gente que tomó antiinflamatorios y tuvieron una peor respuesta al coronavirus. Casi todos los pacientes de esta enfermedad se recuperan por cuenta propia, sin necesidad de consumir medicamentos”.

4.- “LOS NIÑOS NO DEBEN SALIR A LAS CALLES”

“El virus ha demostrado ser menos agresivo con los niños que con los adultos mayores. La mayoría de pequeños no se han complicado y los casos en que sí lo han hecho son rarísimos. No está demostrado que la exposición al aire libre aumente el riesgo de complicaciones severas. Es importante que salgan media hora a un espacio abierto y que interactúen, en la medida de lo posible, con la naturaleza. Si salen, que salgan con mascarillas”.

5.- “CON EL USO DE MASCARILLAS BASTA PARA PROTEGERSE”

“Se ha visto que en diferentes lugares del país, las personas piensan que por cubrirse la cara con mascarillas ya es suficiente. Sin embargo, se está perdiendo de vista varios elementos que han sido fundamentales para el control epidemiológico. La más importante es el lavado de manos. No hay forma de que evites contagiarte si no te lavas las manos. El distanciamiento también es muy importante. Por lo menos deben mantener dos metros de distancia entre personas. Si vas a comprar al mercado y hay poca distancia con otros, entonces la mascarilla no te garantiza una protección completa. Se necesita distribuir la conglomeración o ampliar los horarios de atención para reducir el aforo”.

6.- “LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA ES LA ÚNICA ALTERNATIVA”

“Se debe aplicar esta medida donde hay mucha gente y donde la conducta social o el civismo no funcionen. Se necesita repartir correctamente la cuarentena. Hay países donde han focalizado las zonas de reclusión y ha dado resultados. Hay zonas donde la incidencia del coronavirus es baja y hay lugares donde es alta porque las personas no respetan las medidas de prevención. En China hay un sistema más vertical de presión y les funcionó. La cuarentena por sí sola no va a reducir el número de contagios, no reemplaza al lavado de manos”.

7.- “EL USO DE GUANTES DEBERÍA SER OBLIGATORIO PARA SALIR A LA CALLE”

“El mal uso de guantes representa un riesgo de transmitir o ser contagiado de COVID-19. Solo los médicos deben utilizarlos en ambientes hospitalarios. Ocurre que muchos piensan que por usar guantes ya no deben lavarse las manos, y ese es un grave error. Hay distritos donde se le obliga a la gente a usarlos. Como a veces no tienen, recurren a los vendedores ambulantes. Es una situación peligrosa porque se ve a los comerciantes ofrecer guantes en pésimas condiciones. No es una medida sensata”.

