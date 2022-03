El actor peruano, Emmanuel Soriano agradeció a la comunidad LGTBI por respaldar a su personaje ‘Gustavo’ en la serie ‘Juntas de vecinos’, que causó polémica esta semana luego de que se besara con el personaje de Fausto Molina, ‘Jota’.

El actor, que acaba de ingresar a la novela ‘Maricucha’, recibió críticas, pero también halagos, así lo reveló en un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para agradecer a todos aquellos que felicitaron su interpretación en especial a su compañero, el actor Fausto Molina.

“He tenido varias oportunidades de interpretar personajes de la comunidad LGTBQI+ pero se inclinaban al estereotipo, o se estancaban en algo sin ningún cambio o simplemente no me conectaban. Con Gustavo fue diferente. Es un personaje con mucho temor a ser rechazado por ser él mismo, por ser su esencia. Interpretar un personaje como Gustavo era tener dos posibles frentes en contra mío. Las personas enquistadas en su pacateria, falta de empatía y llevadas por sus creencias religiosas que nada tienen que ver con lo espiritual y por otro lado la misma comunidad LGTBQI+ que me podría criticar de interpretar un personaje sin ser miembro de su propia comunidad”, comentó Emmanuel.

“Del primer grupo pasó lo que esperaba y del segundo agradezco enormemente la acogida y la celebración. Me quedo con un mensaje que recibí anoche y que me conmovió mucho: ‘Gracias, gracias, gracias. Estas ayudando a muchos y muchas que sufren en silencio de una manera que ni tú mismo entiendes. Gracias’. Y si, realmente que ni yo mismo entiendo pero que empatizo. Yo parto de mi propia sensibilidad y vulnerabilidad que es grande y a veces me pesa. Y que siendo hombre en un país machista estas propenso a un círculo de juicios y críticas simple y llanamente por conectar con tu sensibilidad”, agregó el actor.

Además, explicó logró hacer este personaje gracias a su empatía, al ponerse en el lugar del otros, “sin juicio alguno hacia sus acciones, sus sentimientos o pensamientos”. Calificó a la sociedad como “reprimida, cucufata, miedosa, mierdosa y desconfiada” por lo que entiende su rechazo, pero “al mismo tiempo espero su cambio sin imposición sino más bien por reflexión o experiencia”.

Su mensaje generó el respaldo de sus seguidores y de sus colegas de la actuación como Melania Urbina, Anahí de Cárdenas, Karin Jordán, Erika Villalobos, Martin Velásquez y Monchi Brugue.

