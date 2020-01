Existen personajes con un nivel de complejidad superior a otros, que al ser interpretados durante varios meses, puede afectar psicológicamente al actor, como ocurrió con Jim Carry tras dar vida a Andy Kaufman en “Man on the moon” y con Janet Leigh al encarnar a Marion Crane en “Psicosis”.

Jim Carrey

Durante su personaje como el famoso comediante Andy Kaufman en “Man on the moon”, el actor colmó la paciencia del equipo de rodaje al desarrollar una serie de comportamientos extraños. Al final dijo que no podía recordar quién era antes.

Janet Leigh

La escena del baño en “Psicosis” fue traumante, para Janet Leigh, quien interpretó a Marion Crane. “Al entrar al baño, me aseguro de que las puertas estén cerradas herméticamente y siempre me baño mirando a la puerta”, dijo la artista a The New York Times.

Kate Winslet

La actriz dijo que tras rodar dos películas de drama afrontó problemas psicológicos que no le permitían hablar. “Hacer esos papeles en ‘Revolutionary Rodas’ y ‘The Read’ me volvió loca”, comentó.

Jake Gyllenhall

Para interpretar a Scott Fischer en “Everest”, el actor pasó tres días en un simulador de altitud, hecho que le provocó una fuerte depresión, que pudo superar solo con tratamiento psicológico.

Shelley Duvall

La actriz de “El Resplandor” sufrió la dureza del desaparecido director estadounidense Stanley Kubrick. Este la aislaba del equipo y la insultaba continuamente. La actriz sufrió de ansiedad y lloraba durante varias horas. Recuperarse le costó mucho tiempo.

Heath Ledger

Para encarnar al Joker en “El caballero de la noche”, el actor se encerró durante un mes y apenas dormía durante la filmación. Esos cambios lo llevaron a una gran depresión.

Anne Hathaway

La actriz perdió más de 10 kilos para interpretar a Fantine en “Los Miserables”. “Perdí un poco mi cabeza haciendo la película y todavía no la había recuperado”, sostuvo.

Adrien Brody

Dar vida a Władysław Szpilman en “El Pianista” afectó su vida personal y lo llevó a la depresión. Se separó de su novia, dejó su departamento y se mudó a Europa.

Jared Leto

El actor se involucró tanto con el personaje que interpretó en “Escuadrón suicida”, que le envió una rata viva a Margot Robbie y balas a Will Smith.