Alejandra Guzmán: Frida Sofía debutó como cantante en el Balón de Oro

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, debutó como cantante en el Balón de Oro de la Liga MX 2019. La joven de 27 años interpretó "Ándale", el primer sencillo de su primer disco como solista.

"Es un gran honor abrirle las puertas del Orpheum Theatre de Los Ángeles. Para todo México y Estados Unidos interpreta su tema: Ándale, ¡Frida Sofía!", con esas palabras la mexicana arribaba al escenario al que no asistió Alejandra pero sí su padre Pablo Moctezuma.

Según puede verse en algunos videos que se viralizaron en Instagram, la presencia de Pablo Moctezuma fue una sorpresa para Frida Sofía.

Sobre los dimes y diretes que ha protagonizado en las últimas semanas junto a su madre, Frida Sofía declaró durante la alfombra roja del Balón de Oro, que está dispuesta a conversar con su la rockera pero con una persona de por medio.

"Hay mucha controversia, mucha polémica. Hay mentiras, hay no mentiras. Si hay algo que las dos nos tenemos que explicar me encantaría que sea delante de la gente, de mi público, de su público. Que sea delante de un mediador profesional y así la gente pueda saber la verdad", declaró Frida.

A principios de julio, Alejandra Guzmán reveló en entrevista al programa mexicano "De primera mano", que la mala relación con su hija Frida Sofía llegó hasta los golpes. Además, contó detalles del trastorno de personalidad que la joven de 27 años sufre desde hace un buen tiempo.

"Soy su madre y comprendo que no esté en su mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy pero ella necesita ayuda porque tiene border personality...", reveló la cantante a Gustavo Adolfo Infante.