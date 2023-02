Alessia Rovegno es la reina peruana que en la 71ª edición del Miss Universo alcanzó el Top 16. Es la máxima representante de la belleza de nuestro país. Es la rubia de ojos verdes que ama el cebiche y la mazamorra morada. Es la cantante y modelo que abraza la diversidad. Es del Perú y se siente orgullosa de serlo.

En entrevista con El Comercio, Rovegno Cayo habla sobre su participación en el certamen que coronó a R’Bonney Gabriel como Miss Universo 2022, a los cambios en el certamen, a los rumores de un supuesto “sabotaje” en su contra y a sus proyectos personales y profesionales.

─¿La competencia del Miss Universo te dejó algún aprendizaje?

Definitivamente, crecimiento personal. Fue una experiencia muy enriquecedora. Muchas veces, los seres humanos dejamos de hacer cosas por miedo a salir de nuestra zona de confort, a fallar o a que nos juzguen, y de esta experiencia lo que más puedo rescatar es a siempre ir por más, dando lo mejor de ti y superándote. Abrazo cada segundo de este proceso y lo llevo en mi corazón.

─¿Estás satisfecha con el resultado?

Me siento realmente feliz y agradecida. Creo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ver mi evolución en todo el proceso es un sentimiento realmente satisfactorio.

─¿Sentiste presión por los estándares de belleza que impone el certamen?

Siempre tuve claro que como nunca antes había estado en un concurso tenía mucho por aprender, y eso más que sentir presión, me emocionaba y me motivaba. Nunca pensé en el qué dirán, ni me enfoqué en lo negativo.

─¿Esperabas ingresar al Top 16? ¿Qué representó para ti?

Cuando uno está en una competencia, uno apunta a ganar y ser el mejor. Me sentí muy bien durante toda la competencia, sobre todo en la entrevista que era uno de los puntajes más importantes así que estuve tranquila cuando estaban por llamar al top.

─¿Es verdad que en la competencia preliminar alguien te rompió el vestido? ¿Hubo o no boicot?

No sé de dónde sacaron que me rasgaron el vestido (Risas). Es verdad que se rompió y que tuve que salir con otro, pero yo nunca conté nada porque son cosas que pasan, lo importante es solucionarlas.

─También se habló de sabotaje porque se rompieron las alas de tu traje típico y se perdieron tus zapatos....

Al momento de usar el traje típico, a la hora del show, intentamos armarlo y estaba roto. Faltaban dos minutos para salir y las alas no funcionaban. Eso no quiere decir que me sabotearon, nadie sabe lo que pasó, tal vez se rompió cuando lo trasladamos del hotel a la locación del show. Además, el traje hecho por Beto Pinedo era tan espectacular, que se lucía por sí solo.

─Stephanie Cayo advirtió: “Nadie le quita las alas a alguien que está hecha para volar”. ¿Cómo recibiste sus palabras?

Ese dicho es muy cierto. Stephanie y toda mi familia han sido un apoyo enorme para mí. Las mujeres de mi familia somos muy unidas, juntas nos empujamos y nos ayudamos entre todas, cada una en su esencia es una inspiración para mí, es una bendición tenerlas.

─¿Cómo recibiste las críticas sobre tu participación en el concurso?

Soy muy relajada, a veces tanto que me asusto (Risas). Críticas siempre van a haber y eso lo tengo presente desde muy chica. No las escucho ni dejo que me afecten. La felicidad depende de uno mismo, es mejor no hacer caso a comentarios destructivos y hacer lo que tengas que hacer para lograr tus objetivos, además de rodearte de personas que te sumen.

─En la próxima edición del Miss Universo podrán participar mujeres casadas y con hijos. ¿Qué opinas de los cambios en el certamen?

Una mujer es totalmente capaz de cumplir con ambos roles a la vez. Yo amo a los niños y si pudiera tener 10 hijos los tendría, pero jamás he dudado sobre si voy a trabajar o no. Me encanta que estén abriéndole las puertas a más mujeres que también tienen el sueño de ser Miss Universo.

─¿Qué te pareció la elección de R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, como Miss Universo?

La conocí durante el concurso y me parece una linda chica, bastante madura. Sé que recibió muchas críticas cuando la coronaron como Miss USA y también cuando la coronaron como Miss Universo. Ser Miss Universo no es un premio, es un trabajo y uno va a aplicar a ese trabajo. Si está ahí es porque se esforzó y trabajó mucho para lograrlo. No me parece justo que sea atacada de esa manera. Nadie se merece ese cyberbullying que le hicieron. Hace falta mas empatía, como sociedad debemos de sumarnos y motivarnos entre nosotros en vez de destruirnos.

─¿Qué opinas de la decisión de R’Bonney Gabriel de renunciar a sus compromisos como Miss USA para dedicarse 100% a sus nuevas labores como la nueva Miss Universo?

Su objetivo era ganar el Miss Universo, ganó y ahora su enfoque está ahí.

─¿Quién era tu favorita?

(Risas) Eso me lo guardo para mí. Realmente yo competía conmigo misma y así fue durante toda la preparación y la competencia.

─¿Consideras que ha habido un cambio en tu vida tras participar en el Miss Universo?

Definitivamente fue una de las mejores experiencias de mi vida. Una experiencia realmente enriquecedora que me ha dejado muchas cosas positivas y me siento agradecida por ello. Ya se enterarán de novedades pronto.

─¿Qué actividades cumplirás como Miss Perú en este tiempo que te queda de reinado?

Dentro o fuera de mi reinado seguiré con las obras sociales que es algo que me llena el corazón. Siempre he dicho que hacer el trabajo que hace una Miss Perú tiene que ser parte de ti desde antes y después también y la preparación no es solo para el reinado sino para tu vida.

─¿Cómo celebraste tus 25 años?

Justo venía mi cumpleaños después del Miss Universo y en ese momento era incierto si iba a pasarla con mi familia ese día o no. Nos terminamos yendo a la nieve, me desconecté un poco del trabajo para estar con ellos y disfrutarlos. Fue un viaje maravilloso. Cuando se estaba terminando el viaje familiar Hugo se apareció con pasajes a Hawái que había comprado el día anterior. No lo podía creer, Hawái es un destino que quería conocer, fue un viaje soñado.

-¿La música seguirá formando parte de tus actividades?

Claro que sí. Se vienen muchas sorpresas y ya no puedo esperar para contarles todo. Estoy realmente emocionada y feliz. Tengo un dúo musical con mi hermana que lo puse en pausa para enfocarme al 100% en el Miss Universo, pero ahora regresamos con fuerza.