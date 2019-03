¿Alondra García Miró  volvió con Paolo Guerrero? Esto respondió la modelo

Alondra García Miró reapareció ante las cámaras de televisión y se pronunció al respecto de su posible reconciliación con el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero.

La joven modelo tuvo una peculiar reacción cuando fue consultada por sí retomó su relación con el futbolista peruano, e incluso fue consultada sobre los rumores que señalan que viajó a Brasil para encontrarse con él.

Al momento de responder, Alondra García Miró solo atinó a sonreír y dijo: "No voy a hablar del tema. Me cambia la cara, pero no voy a hablar de eso… (¿Crees en las cosas duraderas?) bueno, quien no cree en las cosas duraderas, claro que sí".

Incluso, el reportero de "América Espectáculos" le consultó por los rumores que aseguran que ella habría retomado su relación con Paolo Guerrero y que estarían ultimando detalles para casarse.

"No sé de dónde sacan eso. Lo que hayan especulado son especulaciones, yo no voy a decir nada… Creo que lo importante es que estoy feliz y contenta", dijo Alondra García Miró, quien solo esbozó una tímida sonrisa mientras contestaba las preguntas.

Alondra García Miró también habló sobre su debut en la actuación como protagonistas de la telenovela "Te volveré a encontrar" y dijo que fue un reto importante que ayudará a impulsar su carrera. Incluso dijo que se sigue preparando para ser una gran actriz.

"Me sigo preparando, pronto empiezan mis clases (con Sergio Galiani)", manifestó la modelo, quien también realizará uno de sus más grandes sueños, un restaurante de comida saludable que podría inaugurar en mayo.