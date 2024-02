¡Indignada! La cantante peruana Bartola, de 68 años, hizo una preocupante denuncia contra una médico del Seguro Social de Salud (EsSalud) por el supuesto maltrato y servicio deficiente que recibió su sobrina Gabriela Andonaire.

Por ello, mediante un video difundido en TikTok, la artista criticó severamente a la médico Dora Ramos Guadalupe por el trato que le brindó a su familiar y demás pacientes, cuestionando su profesionalismo.

“Queridos amigos yo nunca, nunca en mi vida me he quejado de una mala atención, siempre he tenido las mejores, pero la doctora Dora Ramos Guadalupe ha tenido un desacierto hoy día”, dijo Bartola con evidente molestia.

Asimismo, la cantante prosiguió con su denuncia y afirmando que la doctora Ramos Guadalupe “no atiende con calidad, no atiende con corazón, no entiende para nada a toda esta gente que espera horas de horas”. Tras ello, el personal de seguridad trató de retirarla del centro, pero la artista se mantuvo firme en su denuncia.

Bartola también criticó la falta de profesionalismo de Ramos, alegando que no tenía valores morales debido a que se escondía de los pacientes indignados por el mal servicio.

Bartola pide que el Estado intervenga ante denuncias de pacientes





Aunque EsSalud es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, la cantante exigió que el Ministerio de Salud tome acciones contra la profesional de la salud del centro, a quien calificó de “cobarde”.

“Ya tomen cartas en el asunto y manden a gente que quiera trabajar en pro del prójimo. Búsquenla a la doctora Dora Ramos y solo se esconden los cobardes que no quieren dar la cara porque hacen las cosas mal y se lo digo aquí personalmente, no quiere salir, no quiere dar la cara”, sentenció la cantante.

Bartola expone grave situación de los asegurados a EsSalud





Bartola acompañó a su sobrina, Gabriela Andonaire que presentó una emergencia producto de una neuropatía provocada por una lumbalgia de muchos años, según la joven.

Asimismo, al no recibir una respuesta efectiva por parte del personal médico, la cantante aseguró que llevaría a su sobrina a una clínica privada. “Yo me llevo a mi sobrina porque lo puedo hacer, pero hay gente que no puede llevarlo a una clínica, ¿por qué el Ministerio no hace algo y saca a estos malos profesionales de acá?, sentenció la cantante.