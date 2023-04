HBO Max está preparando una serie a manera de precuela del exitoso relato de Stephen King. La serie en cuestión se llamará Welcome to Derry, donde se abarcarán nuevos aspectos que no fueron tocados en las películas, sobre el pueblo que es atormentado por el terrible payaso Pennywise.

Bill Skarsgard interpretó a la perfección la maldad de Pennywise, logrando llevar a la pantalla la esencia del monstruo que desaparecía a niños para luego comerlos. Tan buena fue su interpretación, que estuvo presente en la primera y segunda parte de It (Eso).

Sin embargo, las declaraciones del actor sorprendieron a todos cuando afirmó que no volverá a dar vida a Pennywise. Al parecer esta vez el actor no está dentro de los planes del gigante del streaming para caracterizarse como Pennywise otra vez.

En una entrevista con Jake’s Takes, el actor admitió que, hasta el momento, no está involucrado en la nueva producción de HBO, pero le desea suerte a quienquiera que asuma el manto de su personaje, ya que es un gran reto.