Bryan Adams y su faceta poco conocida como fotógrafo: mira las imágenes de su autoría

Si bien Bryan Adams, la estrella de la música canadiense, es conocido en todo el mundo por sus grandes éxitos “Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69” y “Heaven”, sus más grandes fanáticos peruanos también están al tanto de su prolífica carrera de fotógrafo, que comenzó como una simple afición a mediados de los años 70.

El ganador del Grammy, que ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos alrededor del mundo, es también un reconocido retratista que ha fotografiado a destacados compañeros de profesión, tales como Mick Jagger, The Who, Shania Twain, Ray Charles, Arcade Fire, Rod Steward, Robert Plant, Billy Idol, Celine Dion, Amy Winehouse, Lindsay Lohan, Bryan Ferry, Lenny Kravitz, Lana Del Rey, Morrisey, Peter Gabriel, Annie Lennox, entre muchos otros.

Esta exitosa faceta tras la cámara lo llevó a ser invitado por la Commonwealth a fotografiar, el año 2002, a fotografiar a la reina Isabel II. Así también, una foto suya fue utilizada para una estampilla en Canadá y retratos suyos de la reina y el príncipe Felipe se encuentran en el National Portrait Gallery de Londres.

Por si fuera poco, su obra ha sido exhibida en galerías y museos como el Royal Ontario Museum de Toronto, Canadá; Saatchi Gallery de Londres, Inglaterra; McCord Museum de Montreal, entre muchos otros.

Por su fotografía de moda, ha recibido dos Lead Awards en Alemania, los años 2006 y 2012. Además, es cofundador de Zoo Magazine, una revista de moda y arte. Y ha realizado campañas comerciales para reconocidas revistas del medio, como Vogue, Harper's Bazaar, entre otras.

Bryan Adams, uno de los más impactantes artistas sobre el escenario, volverá a Lima como parte de la gira promocional de su más reciente álbum de estudio, Shine A Light.

La cita será este 11 de octubre en Plaza Arena, junto al Jockey Plaza. Sin duda, este será uno de los grandes conciertos del año.

Bryan Adams lanzó su nuevo álbum de estudio Shine a Light en marzo del presente año con Universal Music Group. El single que da título al nuevo disco de Adams fue escrito en colaboración con la estrella de pop británico Ed Sheeran. Además, la nueva producción discográfica que lo trae a nuestro país cuenta con una colaboración especial de la actriz y cantante estadounidense Jennifer López.