Conforme a los criterios de Saber más

En la vida de Carlos Bonavides hay un antes y un después: sus primeros años marcados por carencias económicas y afectivas, y una adultez envuelta de fama y adicciones, de las que pudo desarraigarse gracias al amor filial. Tras superar duras pruebas, el actor de 80 años se reinventa y va en busca de nuevos retos profesionales: ganar un Oscar con una película cuyo guion ya tiene listo y que tendrá a su hijo Tadeo en el rol principal. “Muchos dirán que estoy loco, y sí, probablemente lo estoy, como lo estuvieron Cervantes, Einstein, Shakespeare, tanta gente”, refiere.

“Tenía once años cuando dejé mi pueblo de Carrizal en Veracruz (México) para trabajar en una carpa de circo itinerante. Íbamos de un lado a otro y cuando llegamos a un parte bastante humilde de la Ciudad de México, el dueño falleció, entonces todos se fueron, yo me quedé solo. Tuve que luchar para sobrevivir: canté en los micros, trabajé como extra en producciones de Televisa, fui luchador y boxeador”, recuerda el artista mexicano.

En efecto, Bonavides apareció como extra en exitosas películas protagonizadas por imponentes actores mexicanos, como Mario Moreno ‘Cantinflas’ y María Félix. No tenía experiencia ni estudios de actuación, pero tenía a su favor talento y férreos deseos de salir adelante ante cualquier adversidad. Buscaba fama y estaba dispuesto a hacer lo que sea para conseguirla.

“A Cantinflas lo agarré casi al final de su carrera, en la película ‘El extra’, y lo curioso fue que yo salí de extra. Con María Félix trabajé en ‘La Cucaracha”. También conocí a Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Emilio Fernández; las columnas vertebrales de la actuación en México. No se les podía tocar ni mirar, eran semidioses, tenían una dimensión maravillosa, espectacular. Además, estaban Tin Tan, ‘Palillo’, muchos cómicos. Los admiraba a todos, quería ser como ellos y empecé a soñar”, destaca el actor.

LIMA, MARTES 07 DE SETIEMBRE DEL 2021. CARLOS BONAVIDES, HUICHO DOMINGUEZ, ACTOR MEXICANO. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

Luego de varios años de intentos frustrados, de tocar puertas que nunca se abrieron y de apariciones efímeras en algunas producciones mexicanas, Carlos Bonavides fue elegido para dar vida a Huicho Domínguez en la telenovela “El Premio mayor”. Un personaje que catapultó su carrera de actor, que le dio fama; pero también lo condujo por caminos peligrosos: sucumbió a adicciones y estuvo a punto de perder todo aquello que amaba y que tanto le costó conseguir.

“Me iba muy bien en el teatro, había recibido premios y reconocimientos, pero en televisión no había hecho grandes cosas. Mi carrera televisiva empieza a brillar cuando interpreto a Huicho, al esposo del personaje de Laura León, una mujer admirable, a la que quiero mucho. Ese personaje me dio demasiada fama, más de la que -en ese momento- pude sostener, me nublé, me desvié del camino, me sumergí en el mundo de las drogas y el alcohol, me volví adicto, toque fondo”, recuerda.

“Viví momentos de angustia y desesperación. Un día desperté y estaba amarrado en un camastro, vomitando, meado..., estaba sufriendo mucho por una cruda, tenía delirium tremens, que viene cuando tomas durante tres meses diarios y luego dejas de tomar dos o tres días. Vi al diablo, me instó a tomar, a desatarme y buscar una botella, entonces me puse a llorar. Estaba sumido en un infierno”, añade el artista veracruzano.

Hace dos décadas, Bonavides, actor de consagradas producciones de TV como “Salud, dinero y amor”, “Mujeres engañadas”, “La madrastra”, “La fea más bella”, entre otras, inició el camino hacia la liberación. Tras acudir a centros especializados para adictos a las drogas y el alcohol, encontró en sus seres queridos esa fuerza sobrehumana que necesitaba para enfrentarse a sus vicios que amenazaban con acabar con su vida y sus sueños.

“Fue una lucha dura, de varios años. Empezó hace veinte y desde hace catorce, no pruebo ni una gota de alcohol ni me drogo, y mira que yo me drogaba con heroína, cristal, bellota.... Decidí dejar los vicios para siempre el día que mi mujer me dijo: ‘Estoy embarazada, vamos a perderlo todo, ¿quieres que mi hijo, tú y yo pidamos limosna en la calle?’. En ese momento me encomendé a la Virgen de Guadalupe y mi vida cambió por completo. Este logro se lo dedico a mi hijo Tadeo, que ahora es más famoso que yo, es muy talentos, actualmente está grabando una película, prevista a estrenarse en febrero o marzo de 2022″, asegura orgulloso el artista mexicano.

Tadeo, hijo del actor Carlos Bonavides y de la modelo Yodi Marcos. (Foto: Instagram / (@carlosbonavidesoficial)

Tadeo es el motor que empuja el alma y las ganas de seguir creciendo y creando de Benavides. El menor de 13 años ha inspirado a su padre a escribir el guion de “´Ángelus”, una película que lo tendrá como protagonista y que narra el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre el arcángel San Miguel y Lucifer.

“Actualmente me siento joven, fuerte, como si tuviera 20 años. Tengo muchas ganas de vivir, de trabajar, de levantarme temprano, de realizar mis sueños. Acabo de escribir el guion de una película en inglés y quiero que mi hijo la protagonice, quiero ganarme un Oscar y que mi hijo sea el primer mexicano en ganar un Oscar. Muchos dirán que estoy loco, y sí, probablemente lo estoy, como lo estuvieron Cervantes, Einstein, Shakespeare, tanta gente”, finaliza el actor.

Carlos Bonavides se encuentra en el Perú para grabar un comercial junto a Flor Polo Díaz. (Foto: El Comercio / Alessandro Currarino)

EL DATO

Carlos Bonavides visitó el Perú para grabar un comercial de zapatillas de la marca peruana I-CAX junto a Flor Polo Díaz.

VIDEO RECOMENDADO

El actor mexicano reconocido por participar en innumerables novelas del país azteca, anunció que cuatro de sus familiares fallecieron tras contraer el Covid-19 null

PUEDES LEER TAMBIÉN