Carmen Villalobos confirmó este lunes lo que era un secreto a voces: su relación con Sebastián Caicedo llegó a su fin después de más de 13 años. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un video con el que dio a conocer esta noticia indicando que “hace un tiempo” ella y su aún esposo ya no están juntos. Además pidió respeto por el momento que atraviesa y señaló que no brindará más declaraciones sobre el tema.

“Hola mi gente ¿Cómo están?¿Cómo van? Pues nada ustedes saben que yo lo considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos, sino también en los inesperados, así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián (Caicedo) y yo tomamos la decisión de separarnos”, indicó inicialmente la colombiana.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, agregó a la cámara, frente a la que lució un semblante de bastante tranquilidad.

Para finalizar indicó: “Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación estas serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes (sus fans) y a los medios por estar presentes en cada momento de mi vida pidiéndoles por favor que puedan entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia. Los amo muchísimo y como siempre se los digo gracias por estar aquí conmigo”.

Los rumores de la ruptura ya venían desde hace algunos meses, debido a que la pareja ya no compartía en sus redes sociales fotografías en las que aparecieran ambos y no se les había visto asistir a eventos juntos. Sus seguidores fueron los primeros en percatarse de estos detalles, tras lo cual Villalobos y Caicedo admitieron que no estaban pasando por un buen momento, pero no hablaron de ruptura.

Recordemos que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en una romántica ceremonia que se realizó en octubre de 2019 en una playa de Cartagena (Colombia), a la que asistieron sus todos sus amigos y familiares. Sin embargo la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, reveló en una oportunidad que fueron cuatro matrimonios los que protagonizaron, pero nunca llegaron a revelar los detalles de todas las ceremonias.