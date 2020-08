Daniella Álvarez, exMiss Colombia, ha mostrado en sus redes sociales todo el proceso que ha vivido desde que se sometió a la amputación de su pierna debido a una isquemia. En una reciente publicación de Instagram, la modelo habló sobre la medicación que debe seguir como parte de su tratamiento.

Daniela confesó a sus miles de fanáticos que toma 24 pastillas al día, además todas las mañanas debe inyectarse anticoagulantes.

“Nunca me imaginé que estaría tan medicada en mi vida, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia. Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo”, escribió Daniella en la leyenda de la fotografía donde la vemos que lleva en sus manos todos los medicamentos que se toma en un día.

La colombiana dijo que estar medicada es muy difícil debido a que varias de esas pastillas le producen mucho sueño, algo que dificulta su rehabilitación. “Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas, pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas”, añadió.

La publicación de Álvarez provocó inmediatamente la reacción no solo de sus fanáticos, sino también el de la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien en los comentarios le dejó un mensaje de aliento.

“Eres una tesa (valiente). Con toda Dani”, dijo la actriz de “Sin senos sí hay paraíso”. El corto pero preciso comentario de Carmen acumuló más de 700 “Me gusta”.

