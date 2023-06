Te enseñamos cómo votar en La casa de los famosos México , en vivo. Inicia la cuarta semana de ‘La casa de los famosos México’ y este lunes conoceremos quién será el líder de la semana, quien podría salvar a uno de los nominados y así evitar la eliminación del domingo. El reality show de Televisa (Canal 5) va desde las 20:30 horas y podrás verlo desde Vix Premium. No olvidemos que Ferka, Sofía Rivera Torres y Marie Claire Harp fueron las primeras eliminadas del programa de televisión mexicana.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México?

Conoce cómo votar y salvar a tu favorito de La Casa de los Famosos México, a continuación. Aquí te enseñamos cómo hacerlo paso a paso. El pasado 4 de junio, el reality show dio inicio con una ceremonia en la que se presentaron a sus competidores para esta nueva temporada y las reglas que deben de seguir para permanecer en el programa; además el público podrá ayudar para evitar que su favorito salga de la contienda.

Para emitir tu voto, lo puedes hacer por medio de la página oficial del reality show, también tienes la opción de escanear el código QR que aparecerá durante las transmisiones para ir directamente al sitio . Cabe recordar, que las votaciones únicamente estarán disponibles en las Pre-Galas, Galas y Post Galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos. Así que para poder realizarlas debes ver los programas en vivo. Asimismo, si eres suscriptor de Vix+, puedes emitir tu voto hasta 10 veces.

¿Dónde ver EN VIVO, La Casa de los Famosos México 2023?

La Casa de los Famosos se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas (horario de México). El show se emite por el Canal 5, siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, por medio del canal de Las Estrellas. Además, si cuentas con Vix+ puedes acceder a todo el contenido, incluyendo la transmisión 24/7.

¿A qué hora ver “La casa de los famosos México”?

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, a través de Canal 5, siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

Lista de nominados para la semana en La casa de los famosos México

Luego de la gala del día miércoles, en donde se nominaron a nuevos habitantes se pudo conocer que los participantes de La casa de los famosos que irán a la gala de eliminación del domingo son:

Raquel

Ferka

Bárbara

¿De qué trata La Casa de los Famosos México?

Es un reality show que junta a 14 celebridades, influencers, actores y conductores, en una competencia con el objetivo de ganarse los 4 millones de pesos. El programa consiste en que todos convivan en una misma casa por alrededor de dos meses y medio; todo lo que los participantes hagan durante el día es transmitido en vivo por medio de un canal de streaming.

Todos los concursantes interactúan en diferentes espacios de la casa: sala, comedor, terraza, alberca, dormitorios cocina. En cada uno de los rincones hay cámaras con micrófonos que graban distintos ángulos de la convivencia.

¿Hasta cuándo Vix será gratis para ver La casa de los famosos?

La producción de La casa de los famosos brindó por más de dos semanas GRATIS las galas y la convivencia de los habitantes. Hasta este 21 de junio del 2023, la transmisión de VIX será gratis. Luego todo lo que pasa en la casa lo podrás ver solo si estás suscrito en Vix Premium.

Por esta razón, Wendy Guevara cree que sería “un escándalo” si gana ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos viene causando furor en todo México desde el pasado 4 de junio, fecha en la que se estrenó el popular programa de Televisa. En la tercera semana, uno de sus participantes lanzó un polémico comentario relacionado al ganador del reality. Esta es Wendy Guevara, quien manifestó que no cree que pueda ganar el premio mayor, pues esto para muchos sería un escándalo: “No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’. Yo siento que Emilio (Osorio) podría ganar, para mí; Emilio, Raquel (Bigorra), Poncho (DeNigris), tú eres muy fuerte”, le dice a Apio Quijano. “Y Bárbara (Torres), nada más para mí”, señaló la habitante. No te olvides que el programa de hoy se transmite desde las 22:00 horas de México y lo podrás ver en directo por las pantallas de Canal 5 y Vix Premium.

