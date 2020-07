A través de su cuenta oficial de Instagram, Demi Lovato anunció que comprometió en matrimonio con su novio, el actor Max Ehrich. La intérprete de “Sorry Not Sorry” compartió varias imágenes, donde la vemos al lado de su futuro esposo en la playa y escribió un emotivo texto dedicado a él.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo”, se lee en las primeras líneas del mensaje de Demi.

“Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”, señala Lovato, y confiesa sentirse honrada en “aceptar tu mano en matrimonio”.

“Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo para siempre. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!”, añadió la cantante estadounidense.

En las imágenes vemos a Demi y Max abrazados, mirándose y sonriendo, además en una de las fotos vemos el impresionante anillo de compromiso.

El anuncio de Lovato generó gran impacto entre sus seguidores, y en cuestión de horas su publicación en Instagram alcanzó a tener más de 4 millones de “me gusta”. En los comentarios, sus seguidores se mostraron emocionados con la noticia.





El actor y bailarín también recurrió a su cuenta de Instagram para escribir el siguiente mensaje: “Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida” y asegura que ninguna palabra puede “expresar lo infinitamente enamorado que estoy por siempre y para siempre. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”

Ehrich y Lovato hicieron pública su relación el pasado mes de marzo, durante la cuarentena por el COVID-19. Además, la pareja decidió pasar la cuarentena en la misma casa.

