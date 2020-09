La boda se realizó el 24 de septiembre de 2005 en su hogar en Beverly Hills. Fue una ceremonia hecha en la tradición cabalista, secta del judaísmo a la que tanto Ashton Kutcher como Demi Moore pertenecen. Ante una audiencia de 100 invitados, incluyendo al exesposo de Moore, Bruce Willis, los dos enamorados intercambiaron votos de amor eterno. Seis años después Moore declararía el matrimonio muerto. A 15 años de la boda de una de las parejas más polémicas de Hollywood hacemos un recuento de esta historia de amor que comenzó como un cuento de hadas para convertirse en una pesadilla.

UN ENCUENTRO ELÉCTRICO

La mejor fuente sobre la relación de la pareja está en el libro de memorias “Inside Out” que Moore publicó en septiembre del año pasado. Según relata la actriz, ella conoció primero a Kutcher en 2003 en el cuarto de hotel de Nueva York donde unos amigos se habían reunido antes de ir a cenar.

Para ese entonces, la estrella de “Ghost” ya llevaba tres años divorciada de su segundo esposo, el actor Bruce Willis, con quien tenía tres hijas Rumer, Scout y Tallulah.

La química fue inmediata, relata Moore, “era como si nadie más estuviera ahí”. Los actores se pasaron toda la velada hablando de sus historias y experiencias personales. Había, según la estrella de cine, “una facilidad entre nosotros, una comodidad profunda - y bastante electricidad”.

La relación tuvo su primer evento oficial durante la premier de “Charlie 's Angels: Full Throttle” en junio del 2003, cinta en la que Moore hacía el papel de la villana. Desde que se reveló la relación, la prensa se enfocó bastante en la diferencia de edad de la pareja, con Moore cumpliendo los 41 años y Ashton todavía una joven estrella en ascendencia con 25.

Pero esta diferencia de edad de 16 años no pareció importarle mucho a la actriz en ese momento, calificando los comentarios de los medios como “tontos”.

El actor Ashton Kutcher en la premier de "Cheaper by the Dozen" el 14 de diciembre de 2003 junto a su entonces enamorada Demi Moore y las hijas de la actriz Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Belle Willis. (Foto: REUTERS/Fred Prouser)

“Cuando conocí a Ashton, se sintió casi como una segunda oportunidad. Podía regresar en el tiempo y experimentar cómo era el ser joven, con él, más intensamente que fui capaz de experimentarlo cuando estaba en mis veintes”, afirma en “Inside Out”.

DICHA MATRIMONIAL

Ashton y Demi decidieron casarse dos años después de conocerse, en una ceremonia privada en su hogar en Beverly Hills el 24 de septiembre de 2005. En las pocas fotos que hay del evento se ve a ambos actores radiantes y vestidos de blanco, la perfecta imagen de una relación feliz.

Pero detrás de la aparente dicha empezaron a formarse grietas, las cuales comenzaron con una tragedia. Poco después de iniciar su relación, Demi Moore quedó embarazada de una niña que iba a llamar Charlie Ray, pero perdió al bebe de un aborto espontáneo a los seis meses de gestación.

En sus memorias, la actriz se culpó a sí misma de esta desgracia y al hecho que había roto sus dos décadas de sobriedad para mostrar una imagen de “chica divertida” al estar al lado de su esposo.

Fotografía de Ashton Kutcher y Demi Moore tomada el 15 de octubre de 2005, semanas después de su matrimonio. (Foto: Ethan Miller/AFP)

“Era mi culpa, lo sentía por seguro: si solo no hubiera empezado a beber, no habría perdido el bebe. Incluso peor, todavía estaba fumando cuando me enteré que estaba embarazada, y me tomó unas semanas para poder dejarlo completamente. Estaba destrozada por la culpa y convencida de que lo que pasó fue mi culpa”.

Posteriormente Kutcher y Moore intentaron volver a tener un bebe mediante tratamientos de fecundación in vitro, pero sus esperanzas nunca se cristalizaron. Mientras tanto, su abuso del alcohol y sustancias empeoraba con sus problemas personales, alejando no solo a sus hijas sino también a su exesposo y sus hijas en una espiral que no parecía acabar.

EL PUNTO MÁS BAJO

La falta de hijos no fueron los únicos problemas de la relación. Según indicó Moore en sus memorias Ashton pronto solicitó incluir a una persona más en sus relaciones sexuales, condición que la actriz aceptó en sus continuos intentos de ser la “chica divertida”.

“Le daba prioridad, así que cuando él (Kutcher) expresó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Le quería mostrar que tan genial y divertida podía ser”, escribe. “Eran buenas personas, pero todo fue un error. Me sentía extrañamente llena de vergüenza y no podía quitarme esta sensación de que todo era de alguna manera mi culpa”.

Todo llegó a su mayor punto de tensión en 2010, cuando varios tabloides reportaron que Ashton le había sido infiel a Demi, tras el cual hicieron un viaje a Israel en búsqueda de “amor” y “compromiso”.

Aunque Kutcher nunca confirmó las acusaciones públicamente, Demi señaló en su memoria que su entonces esposo la engañó con una joven de 21 años llamada Brittney Jones, a quien el actor conoció en Nueva York. El hecho se repitió en 2011, cuando una joven llamada Sara Leal dio una entrevista a US Weekly sobre su relación con Kutcher. Según el testimonio de la joven, el supuesto engaño ocurrió el 24 de septiembre, en el sexto aniversario de su matrimonio con Moore.

“Él lo admitió inmediatamente”, recuerda la actriz en sus memorias. “Sentía que iba a vomitar”.

Para el 11 de noviembre del 2011, Ashton se mudó de la casa que compartían. Seis días después la actriz anunciaba el final de su matrimonio con un comunicado escrito “con gran tristeza y el corazón pesado”. “Como mujer, madre y esposa, hay ciertos valores y votos que considero sagrados, y es en este espíritu que he decidido seguir adelante con mi vida”, afirmó la actriz. “Este es un difícil momento para mí y mi familia, así que les pediría la misma compasión y privacidad que le darían a cualquiera que pasa por una situación similar”.

Ashton también hizo referencia a la separación, escribiendo en su cuenta de Twitter “siempre apreciaré el tiempo que tuve con Demi. El matrimonio es una de las cosas más difíciles en el mundo y desafortunadamente a veces falla”.

NUEVOS HORIZONTES

El divorcio se finalizó el 27 de noviembre de 2013. Desde entonces Ashton Kutcher encontró un nuevo amor con su compañera de elenco de “That 70s Show” Mila Kunis, con quien empezó a salir en 2012 y se casó en 2015. Actualmente la pareja tiene dos niños: Wyatt y Dimitri.

Fotografía de los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher en febrero de 2013 durante un partido de baloncesto entre los Phoenix Suns y Los Angeles Lakers. (Foto: AFP /Robyn BECK)

El actor ha guardado distancia y silencio sobre las revelaciones de “Inside Out”, con su única declaración un mensaje en Twitter que decía lo siguiente: “iba a presionar el botón en un tuit bastante sarcástico. Luego vi a mi hijo, mi hija y esposa, y lo borré”, añadiendo poco después “para la verdad, mándame un mensaje” con un número telefónico.

Mientras tanto Demi Moore pudo reparar su relación con su familia y con su ex, Bruce Willis, tanto así que la actriz pasó parte de la cuarentena en su compañía. “Estoy agradecida a Ashton también, lo creas o no. Cualquier dolor que pasamos juntos nos ha permitido crecer en las personas que somos ahora”.

