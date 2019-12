Ha pasado poco más de tres meses desde que la voz de Camilo Sesto se apagó para siempre. Desde entonces, su hijo, Camilo Blanes, ha protagonizado más de una portada por los rumores que aseguraban que tenía problemas de adicción al alcohol.

Incluso Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, declaró a la revista “Hoy corazón” que el estado de salud del joven era preocupante.

Tras estas declaraciones, ‘Camilín’ rompió su silencio y otorgó una entrevista al programa español “Viva la vida”. Aseguró que nada de lo que dijo su mamá es verdad.

“Estoy bien, tengo días buenos y días malos como todo el mundo, pero bien en el fondo. Nunca se ha muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Ha cambiado todo, me ha dejado una serie de principios, de valores. Eso es lo que tengo de él, aparte de muchas otras cosas”, dijo el hombre de 36 años.

El hijo de Camilo Sesto dijo que está sobrio y le envió un mensaje a su madre. “He salido mucho pero nunca ha pasado esto. No sé por qué mi madre dice eso. Mi madre es como es, exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ellas. Pero… un beso mamá, te quiero igualmente, no te preocupes”, añadió.

En otro momento, al ser consultado por la millonaria herencia de su padre, Blanes dijo que no ello no lo cambiará y que seguirá siendo productivo en términos artísticos.

“No creo que cambie mucho por la herencia. Cambiará mi forma de actuar, pero será para bien. No creo que me compre un yate ni nada por estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente o como sea. No he perdido mi rumbo”, indicó.