Carmen Salinas sufrió daños cerebrales irreversibles a causa del derrame que padeció el último miércoles 10 de noviembre. Su ahijado, Jorge Nieto, fue entrevistado por la periodista Azucena Uresti, para Radio Fórmula y reveló más detalles del informe neurológico de la actriz.

Según indicó, los especialistas aseguraron que el derrame cerebral causó “daños irreversibles”, siendo casi nulas las probabilidades de volver a ver a la actriz despierta, la principal causa de este accidente cardiovascular es la hipertensión que padece.

“El derrame tiene daños irreversibles, efectivamente fue en el tallo cerebral, lamentablemente lo que es la función del organismo del cuerpo del despertar es la más afectada. Ya no va a despertar, es lo que nos están informando”, aseveró Nieto.

RESPIRA POR SÍ SOLA

Sin embargo, los familiares no pierden la fe de que Salinas despierte y están a la espera de los resultados de la tomografía a la cual fue sometida, además tres neurólogos que han atendido a la actriz indicaron que tanto sus órganos como sus signos vitales están funcionando correctamente y está respirando por sí sola.

Incluso, María Eugenia Plascencia, hija de Salinas, pidió que oren por la salud de su mamá y no pierdan la fe en su pronta recuperación.

“Todavía no tienen el resultado pero yo acabo de bajar de verla y sigue en el mismo estado, delicado, pero yo me puse a hablarle, porque yo sé que me escucha y no sé si sean reacciones o yo me las imaginé, pero movía sus piececitos”, comentó Plasencia.

MISA DE RECUPERACIÓN

Mientras la actriz sigue luchando por recuperarse, fueron 3 mil usuarios los que se conectaron a la misa virtual ofrecida por el padre José de Jesús Aguilar en la Parroquia de los Santos Cosme y Damian, amigos, fanáticos y familiares estuvieron presentes haciendo plegarias por su recuperación.

Actrices reconocidas como Adriana Fonseca y Claudia Cervantes estuvieron presentes en la misa de forma presencial y no dudaron en expresar su preocupación por la salud de Salinas.

“Le dije en el oído que tanto la familia como ustedes y todos sus compañeros actores la queremos y que todos estábamos pidiendo por ella, que le echara muchas ganas, que todo México está rezando por ella”, aseveró.

FAMOSOS REACCIONAN POR ESTADO DE SALUD DE CARMEN SALINAS

En la actualidad, la actriz está trabajando en la novela “Mi Fortuna es Amarte” y su compañera Chantal Andere expresó lo siguiente vía Twitter: “Mis oraciones para la pronta recuperación de mi querida Carmen Salinas”.

Mis oraciones para la pronta recuperación de mi querida @CarmenSalinasLo 🙏🏻❤️ — Chantal Andere (@Chantalandere) November 11, 2021

Daniel Romo, el actor con quien ha trabajado en diversas telenovelas compartió en su red social una foto con la actriz y pidió por su salud: “Aquí un bonito recuerdo lleno de luz y nostalgia en la grabación de ‘Nuestra Ventana’. Bendiciones y pronta recuperación, Carmelita”, escribió.

La cuenta oficial de la novela en la que se encuentra participando pidió una cadena de oración para la artista azteca: “Oramos por la pronta recuperación de nuestra querida Carmelita, nuestra hermosa abuelita Magos #MiFortunaEsAmarte”, posteó en Twitter.

Oramos por la pronta recuperación de nuestra querida Carmelita, nuestra hermosa abuelita Magos @CarmenSalinasLo #MiFortunaEsAmarte pic.twitter.com/8PDyvHFUyB — Mi fortuna es amarte (@MiFortunaAmarte) November 11, 2021

Asimismo, lo hizo el productor de “Mi Fortuna es Amarte”, quien espera se recupere lo más pronto posible: “Querida Carmelita, oramos por tu pronta recuperación”, compartió un mensaje para todos los fans de la telenovela.

Querida Carmelita, oramos por tu pronta recuperación. @CarmenSalinasLo — Nicandro Díaz (@NicandroDiaz) November 11, 2021

LA GRAN FORTUNA

Antes de que ocurriera esta tragedia, la propia actriz realizó su testamento donde dio a conocer quiénes serían los herederos de sus bienes. En el programa mexicano “Hoy”, Carmen Salinas indicó que ya tenía listo su testamento para no tener inconvenientes entre sus familiares.

Salinas dio a conocer que entre sus bienes repartirá el estudio, el cual quedará en manos de las hijas de su fallecido hijo Pedro Plascencia Salinas y su casa le será entregada a María Eugenia Plascencia.