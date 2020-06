El actor William Levy, de 39 años, se ha convertido en uno de los más aclamados gracias a su vasta trayectoria y su carisma en pantalla. Su sonrisa y su talento artístico lo han convertido en el galán favorito de muchos.

Aunque no habla mucho de su vida privada, el artista cubano siempre ha dejado en claro desde sus inicios en la pantalla chica que lo más importante para él es su familia.

“Para mí la familia significa todo”, reconoció un joven William Levy a sus 22 años en 2002, durante su participación en el programa reality de Telemundo “Protagonistas de novela II”.

En dicho reality show, William Levy habló por primera vez y de forma pública el vínculo tan especial que lo une a su hermano Jonathan, quien en aquel entonces era apenas un niño.

“Para mi hermanito soy, no solamente el hermano de él, sino soy como el padre. Cuando él nació mi mamá se separó de su papá, le he dado todo el apoyo que ha necesitado, o sea siempre lo estoy apoyando en kárate, en las cosas que le gustan. Él me mira a mí no solamente como un hermano, me mira a mí como un ejemplo”, mencionó en aquel entonces el actor.

Hoy, ese niño del que Levy hablaba con tanto amor en su debut en la televisión de habla hispana hace casi 20 años, es un apuesto joven. La primera vez que lo presentó en redes sociales fue en el año 2014. En la imagen aparecía manejando un auto junto a su hermano.

Una de las imágenes más recientes que hay del hermano de Levy data de finales del año 2018 y es esta instantánea en la que el joven aparece en un restaurante junto con un grupo de amigos, instantánea en la que Levy comentó lo mucho que ama y extraña a su hermano.

