La crisis los agarró en un pésimo momento. Los Hermanos Yaipén coordinaban las celebraciones por sus 20 años sobre los escenarios, acababan de grabar el videoclip de “Déjate querer” –tema que acaban de lanzar– y habían comprado un enorme bus para salir de gira, cuando la cuarentena llegó. Los conciertos se cancelaron, y los ingresos de la orquesta se redujeron a límites impensados para otros tiempos. Pero Walter y Javier, los fundadores de la empresa, no se han rendido, y, en esta entrevista, cuentan a detalle qué piensan hacer para salir adelante.

¿Se imaginan hacer un concierto y que todos tengan sus mascarillas puestas?

W: Hay que tomar precauciones. Hemos visto el tipo de trabajo que podríamos hacer en el futuro y creemos que, antes de juntarnos, tenemos que hacernos las pruebas moleculares para estar seguros que todos estamos bien y evitar algún contagio. Ese sería lo primero. Luego, sabiendo que todos hemos dado negativo, podríamos hacer espectáculos sin usar mascarillas, pero, eso sí, guardando las distancias.

Parece que, en cualquiera de los casos, habrá que esperar bastante porque hasta ahora no se habla de los protocolos para la reactivación de las artes

J: Nos apena que nosotros seamos el último sector que se va a reactivar. Hay muchos músicos que viven de eventos, pero también hay arreglistas, sonidistas, técnicos, bailarines, productores, una gran cantidad de gente que está sin trabajar. Solo queda esperar a que el gobierno diga qué va a pasar. Pienso que debería, como en todo negocio, haber controles, como que el público entre con mascarilla, que se les mida la temperatura y que se laven las manos, así como reducir los aforos de los establecimientos, lo que significará que trabajaremos con menos gente. Nosotros ya estamos pensando cómo hacer para trabajar, pero imaginarse a gente bailando con mascarillas es difícil. Si quieren cantar se las van a quitar.

¿Cómo los hace sentir la falta de discusión?

W: El gobierno no se ha preocupado por los artistas peruanos. No nos han respaldado. Incluso, la ley del artista debió ser aplicada desde el inicio, y darle la CTS a quienes han aportado al fondo mensualmente. Pero imagínate que recién hace unos días dijeron que están trabajando para devolver ese dinero. No es justo.

J: Nadie se está preocupando por la industria musical. Imagínate esta pandemia sin música, ¿qué hubiera sido con todos?

¿Qué planes cancelaron por el virus y la cuarentena?

W: Nosotros trabajamos todas las semanas, así que teníamos varios contratos. Viajes a Chile, Bolivia, Argentina, Estados Unidos… Y todo se canceló. Al inicio, lo que pasó fue que se postergaron hasta julio, pensando que ya habría pasado todo, pero actualmente muchos de esos conciertos se están pensando para el próximo año. De hecho, hay quienes nos están queriendo contratar para mayo o julio del 2021, pero estamos en conversaciones porque hay que ver cómo van las cosas.

Javier, Donnie y Walter Yaipén.

¿Les chocó cortar su ritmo de vida, a veces tan frenético, y estar en casa 24/7?

W: Uno se acostumbra a estar viajando. Nosotros trabajamos todas las semanas, recorremos el Perú, vamos al extranjero, y sí, nos chocó bastante. Pero ahora podemos hacer cosas que antes no: estamos con la familia, jugamos, vemos películas, hacemos karaoke, parrilladas… La pasamos muy bien. En estos cien días he salido a la calle tres veces, aunque de vez en cuando hago la broma en la que me alisto, cojo mi maleta y salgo al callejón que está al costado de mi casa mientras digo “Me voy a trabajar”… Cosas que uno hace para no estresarse.

J: Yo he salido varias veces, tanto para buscar algunos medicamentos para mi hermano que está un poco delicado, y otras para ir al mercado. Lo he hecho con mucho cuidado, eso sí. Cuando hicieron las pruebas del COVID-19 en el mercado al que voy, resultó que a los que les compraba el pescado, la carne, el pollo, la fruta y la comida para el perro, tenían la enfermedad. Doy gracias a Dios porque aun cuando estuve en contacto con ellos, no me pasó nada.

¿Cómo hace una orquesta tan numerosa para salir a flote de la crisis económica? ¿Se ha dejado de pagar a los músicos?

W: Cuando esto empezó, recién habíamos hecho una gran inversión por los 20 años de la orquesta. Grabamos un video, estábamos embarcados en una gran producción, y habíamos comprado un bus valorizado en cerca de 300 mil dólares, que está ahí, sin estrenar. A pesar de todo, conversamos con los muchachos y les hemos venido pagando y apoyando, pero llega el momento en el que no tenemos dinero porque no hay ingresos. Allí es cuando la ley del artista debió funcionar. Por el momento, lo que nos está generando algo son las plataformas digitales, pero no es mucho dada la dimensión de la empresa, y recién nos van a dar los préstamos de Reactiva Perú, lo que nos va a servir para pagar los sueldos de los trabajadores.

Los conciertos virtuales no parecen ser una buena opción, tampoco

W: Hay contratos para presentaciones de ese tipo que no hemos aceptado, como estar en la serenata a Arequipa, otro en Piura, y en instituciones que quieren que toquemos. A futuro podríamos dar conciertos virtuales, pero el momento no. Ya son cien días sin ensayar y la música es ingrata si no la practicas. Ahora que están levantando las restricciones, quizás podríamos pensarlo.

¿En qué momento, si no hay ingresos significativos, Los Hermanos Yaipén tendrán sus cuentas en rojo?

W: Las finanzas van a llegar a cero en algún momento. Creo que en agosto o setiembre ya estaremos asfixiados. Con los préstamos de Reactiva Perú podríamos aliviar un poco la situación, pero eso todavía no pasa, así que hay un par de miembros de la orquesta que están dando un paso al costado. Y no los podemos retener cuando les ofrecen propuestas de trabajo.

¿Les duele dejarlos ir?

J: Por supuesto. Nos gustaría siempre estar unidos, pero a veces no se puede y hay que dejarlos ir. De repente, cuando pase todo nos volveremos a unir y todo bien. Por el momento, nuestra idea es seguir trabajando y luchando con los que están dispuestos a seguir en Los Hermanos Yaipén.

