En el ojo de la tormenta. La cantante colombiana Shakira ha recibido duras críticas luego que una de sus exempleadas contara algunas malas experiencias que vivió mientras trabajaba con la artista.

Se trata de Cristina Cárdenas, quien se desempeñó como coordinadora de figuración con los actores de las producciones de Shakira. En una entrevista a un medio en España dio detalles sobre cómo es trabajar con la barranquillera en medio de las grabaciones.

Fue el periodista Javier de Hoyos el encargado de revelar las declaraciones. “A Shakira no se la puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. Eso está prohibidísimo. Ella es mandona”, se oye en los audios recopilados y difundidos por el programa de televisión argentino llamado ‘América TV’.

En la entrevista, Cárdenas también contó que debido a las exigencias de la cantante, un spot puede extenderse el triple de horas. “Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”.

Asimismo, relató que no puede haber ninguna persona cerca de Shakira que destaque más que ella durante las grabaciones, pues la artista colombiana los saca del lugar. “Y si hay alguna que destaca más que ella la hecha fuera del rodaje. Dijo: ‘tú no, tu fuera’”.

De igual forma, aseveró que es “imposible trabajar” con la artista y que debido a sus actitudes muchos prefieren ya no hacerlo. “No quiere ir nadie a trabajar con Shakira. La figuración se muere del asco, el equipo se desespera”.

Pese a las duras acusaciones, Shakira aún no se ha pronunciado al respecto. En su último post en Instagram (hace 20 horas), la artista promocionó el evento Dancing With Myself a realizar el próximo 31 de mayo, que contará con la presencia del cantante Nick Jonas y la actriz Liza Koshy.

