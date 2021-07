Ezio Oliva se encuentra más que feliz debido al éxito que ha tenido su nuevo tema “Siempre te vas”, pues a pocos días de su lanzamiento oficial ya suma más de 1 millón de visualizaciones en YouTube.

El cantante peruano, quien este domingo viajará a México para seguir promocionando su nueva producción, brindó una entrevista a El Comercio y habló sobre lo que significa “Siempre te vas”.

El esposo de Karen Schwarz también se refirió a la reactivación de conciertos presenciales y pidió a sus colegas y artistas que exijan medidas de bioseguridad para la seguridad del público. Además, el artista nacional opinó sobre la violencia contra la mujer.

− ¿Cómo te encuentras tras el lanzamiento de ‘Siempre te vas’?

Estoy bastante contento, la primera semana de lanzamiento ya tenemos más de un millón de vistas en YouTube, es una canción que habla de ese gran amor que se va y que a veces ya no regresa, por eso se llama “Siempre te vas”.

Lo que puedo destacar es que es una canción que me trae de vuelta después de un año de pandemia, después de haber pasado momentos muy duros, de perder amigos, de todo lo que todos hemos vivido durante esta lamentable pandemia, pero además esta canción me da la oportunidad de volver a la música.

Este domingo me iré a México, una gira bastante grande importante en medios, televisión, radios, la canción ya está sonando en radios, reuniones con amigos artistas. En un mes vuelvo a Perú, espero con buenas noticias.

− ¿Tu nuevo tema es una fusión entre el pop y lo urbano?

Yo te diría que finalmente ese el nuevo sonido del pop, yo lo que soy es un artista pop y lo que hago es pop y lo que está sonando es el nuevo sonido del pop, con fusiones latinas, urbanas, pero yo creería que lo que estoy presentando es el sonido del pop hoy en día. Es el mismo sonido que tiene Luis Fonsi, Sebastián Yatra y ahora Ezio Oliva

− ¿Esperabas que la canción supere el millón de visualizaciones en YouTube a pocos días de su lanzamiento?

Yo cuando lanzo una canción, la lanzo, en el buen sentido de las palabras, sin expectativas, por más tiempo que yo tenga en esto, para mí cada canción es como un hijo nuevo y es empezar de cero. El tener un millón de vistas en apenas una semana es un gran logro para mí y me motiva más.

− Los conciertos presenciales se empezaron a reactivar, ¿tiene propuestas?

Los conciertos ya empezaron a sonar, gracias a Dios, las propuestas empezaron a llegar, pero quiero ser muy sincero, y acá es muy importante ser responsable. Mi equipo y yo estamos muy entusiasmados, pero mucho más concentrados en que los protocolos de seguridad se cumplan. Invito a mis amigos promotores, colegas, artistas que hay que ser estrictos con el tema de las medidas de seguridad, intentar pedir que nuestros promotores tengan las medidas porque en el momento que eso no se cumpla nos vuelven a encerrar a todos.

Estoy en el proceso de que los requerimientos técnicos no solo sean las luces, el escenario, el sonido, sino que también debemos tener una estructura de cuáles van a ser los protocolos porque finalmente la prioridad es el público.

−¿Has tenido tiempo de imaginar cómo será tu encuentro con el público?

Lo único que sé es que me voy a emocionar muchísimo, creería que se me van a salir unas lágrimas, probablemente, porque de las cosas que más amo en la vida es cantar y subir al escenario, y hace un año que no lo hago. Esperemos que llegue pronto ese día.

−Frecuentemente viajas por temas laborales, ¿Cómo hacen Karen Schwarz y tú para afrontar la distancia?

Yo creo que la manera de superar esta distancia y los tiempos es tener sueños en común, y eso es lo que pasa entre Karen (Schwarz) y yo. Cuando yo decido volver a México, me siento con mis dos hijas, con mi esposa y planteamos como familia cuáles serán los siguientes pasos porque juntos estamos empujando el barco.

Hace unos días Antonia protagonizó un video tutorial muy comentado en redes sociales, ¿Cómo te hace sentir el cariño que le tienen tus fans?

Yo creo que hoy las redes son un mundo con el que los niños nacen. En el caso de Antonia hemos tenido la suerte de que el público le ha tomado mucho amor, mucho cariño. En el caso del último tutorial, ella le pidió a su mamá que le prenda el celular y finalmente Karen siguió con sus cosas y Antonia empezó a fluir. Es una niña súper inteligente, sana, honesta y eso es lo que la gente capta de ella, yo estoy feliz de que la gente la quiera tanto.

Tras el caso John Kelvin se ha hablado mucho sobre la violencia contra la mujer, ¿Qué opinión tienes al respecto?

No puedo dar una opinión al respecto (al caso John Kelvin) porque no tengo la información, sería irresponsable.

La violencia contra la mujer es algo que no existe en mi parámetro de cabeza, estoy rodeado de mujeres. Creo que ninguna mujer debe de aceptarlo porque el amor no es igual a violencia, jamás, de ninguna manera, el amor es completamente todo lo contrario a la violencia.

En mi familia jamás hemos tenido violencia y jamás permitiría que ninguna de las mujeres que son parte de mi familia le pase actos de violencia.

¿Has pensado en cómo hablar sobre el tema con tus hijas?

Lo más importante como padres, más que pensar cómo defender a tu hijo, es enseñarle a que se defienda sola, a que se aprenda a respetar y que jamás permita algo así. Por lo estudios y por lo que se ve, la violencia familiar no viene de un momento a otro, es algo que se va incrementando, por ello, es muy importante que las mujeres estén muy atentas a lo que está pasando, muy atentas al comportamiento de sus esposos, parejas para tomar decisiones rápidas. Nuevamente, el amor no es violencia. A la primera que pasa algo, uno debe tomar decisiones y no esperar.

Yo como hombre darles el ejemplo de lo que es un hombre con una mujer, como es que me porto con su mamá, ahí viene el primer ejemplo. Y, en segundo lugar, enseñarles a identificar y que tengan la personalidad suficiente para decir no, acá se acaba.

