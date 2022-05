La conductora de televisión, Gisela Valcárcel se animó a enviar un mensaje de reflexión a sus más de 1.5 millones de seguidores de Instagram luego de que su hija, Ethel Pozo, protagonizara dimes y diretes con la periodista Magaly Medina.

Y es que Ethel Pozo festejó su entrevista exclusiva con la exreina de belleza, Melissa Paredes y recordó que ella es una comunicadora profesional con postgrado. Ante esas declaraciones, Magaly Medina se burló.

“Es que no tienen credibilidad (las conductoras de ‘América Hoy’) justamente por eso. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Aprendan un poco que acá les vamos a darle una clase maestra para las posgraduadas, 5 años de universidad y no aprendiste nada (a Ethel Pozo)”, dijo Magaly entre risas.

Ethel Pozo no se quedó callada y respondió este último martes en ‘América hoy’. “Yo también he agarrado libros, usted aquí no es más que yo, ni más que nadie, la diferencia es que de aquí (corazón) somos distintas, no nos parecemos”, respondió.

Gisela reflexiona sobre la importancia del agradecimiento

Por su lado, Gisela Valcárcel viajó a Estados Unidos y aprovechó el sol que sale por ese lado del mundo para realizar una caminata y reflexionar acerca de la importancia del agradecimiento.

“Tengo una larga caminata, ya llevo más de una hora, estoy transpiradita, pero me hace bien agradecer por lo que tengo y por lo que no tengo también. Si estás contrariado esa es una emoción, si estás frustrado, enojado, pero dicen los médicos, que la mejor emoción es la del agradecimiento, nos hace absolutamente bien y que haya amanecido con genio o no, lo mejor es el agradecimiento por lo que tenemos, por la vida, la frazada que nos tapamos, el lugar donde amanecimos y que tenemos comida”, se escucha decir a Gisela en sus historias de Instagram con un gran humor.

Gisela Valcárcel y su reflexión en redes sociales

Michelle Soifer casi golpea a Rosángela tras recibir tortazo en ‘Esto es guerra’