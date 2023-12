A veces las ficciones trascienden al mundo real, este el caso de Ramón Valdés, que interpretó a Don Ramón en la serie cómica “El chavo del 8″, en el que su personaje debía 14 meses de alquiler por la casa que habitaba.

No obstante, esa historia traspasó las pantallas y se materializó, ya que según Esteban Valdés, hijo de Ramón, el actor se endeudaba a menudo con las rentas, pero no recibía el perdón de sus caseros.

“También debimos la renta y nos sacaban de las casas, no creas que no. No es broma, es en serio”, declaró Valdés al diario Trome. “En el capítulo ‘Las muchas casas’, porque hablo de todas las casas donde vivimos, pero no por ser ricos, sino por ser pobres”, complementó.

Esteban presentará el libro “Con permisito dijo Monchito”, en el que dedica un extenso capítulo a narrar las peripecias que su familia pasaba debido a las mudanzas constantes y otros hechos íntimos del actor.

“La gente se va a dar cuenta de eso. En el programa debía la renta, 14 meses y le perdonaban. A nosotros al mes o dos meses nos sacaban de la casa”, contó entre risas.

El hijo de Valdés explicó que su padre, a pesar de ser una estrella de televisión, tenía problemas económicos para pagar sus alquileres.

El peor defecto de Ramón Valdés, según su hijo





Por otro lado, en la misma entrevista, Esteban Valdés señaló que el pero defecto de su padre era la adicción al cigarrillo, dependencia que provocaría su muerte en 1988.

“Si me preguntas cuál es el peor defecto de mi papá, fue fumar cigarrillo. Mi papá desde adolescente hasta que murió estuvo fumando cigarrillo. El cigarro fue lo que lo mató”, sentenció.

Valdés explicó que su padre tenía siempre un cigarro en la boca, incluso legaba a fumarse cuatro cajetillas diarias. “Mi papá Ramón Valdés no era mi papá sin un cigarro. Bostezaba y prendía su primer cigarro”, relató.

“Abría la ventana, daba gracias a Dios y prendía un cigarro. Iba al baño y prendía su cigarro, entraba fumando al baño. Leía sus comics, el periódico o su libreto del Chavo y fumaba. Subía al coche y encendía un cigarro y así”, añadió.

Esteban Valdés se presentará “Con permisito dijo Monchito” el lunes 4 de diciembre en la Feria del Libro Ricardo Palma, de Miraflores. El evento se realizará a las 3 p.m.