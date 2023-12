Magaly Medina arremetió de nuevo contra la periodista Juliana Oxenford, quien anunció su salida de ATV para el próximo 15 de diciembre.

En ese sentido, la presentadora de espectáculos utilizó unos minutos de su programa, “Magaly TV la Firme”, emitido el pasado 28 de noviembre, para referirse nuevamente contra Oxenford.

Medina empezó refiriéndose a la nueva crisis política que tiene el Perú, criticando a lo que ella considera “los caviares”, a quienes acusó de estar asustados por haber perdido supuestamente su influencia en el aparato estatal.

“Todos los caviares están saliendo de sus agujeros, de todos lados, los vizcarras y todos sus aliados están perdiendo el poder en el Ministerio Público. Acá hay una también, esto es un loquerío, ojalá todo vuelva a la normalidad”, comentó refiriéndose a Juliana Oxenford.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Juliana Oxenford?





Tras iniciar su comentario, Magaly criticó a Oxenford por despedirse retiradamente en el horario de su noticiero, echando a la periodista directamente.

“Además, hay una que se despide todos los días en este canal, ya vete pues, deja de anunciar que te vas, te vas y no te has ido”, dijo. “Ya me voy en 15 días, vengan para que los entreviste porque ya me voy”, ándate ahorita, toma tu carro y ya. En fin, hay cosas que no puedo disimular, qué vamos a hacer”, agregó.

¿Por qué Juliana Oxenford se retira de ATV?





Según comentó Juliana Oxenford en su programa de televisión, el canal (ATV) habría decidido no renovar el contrato que tenía ella junto con su productor Javier Ávila, quien actualmente ya no labora en el estudio.

De ese modo, tras haber formado parte de ATV por cuatro años, Oxenford dijo que estaría conduciendo su noticiero hasta el 15 de diciembre.

Por otro lado, se especula que la comunicadora Mávila Huertas reemplazaría a Juliana, sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado ese traslado.