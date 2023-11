Magaly Medina se pronunció sobre los presuntos problemas que puede enfrentar por el trabajo de su esposo Alfredo Zambrano. Esto luego que la astróloga Rosa María Cifuentes usara las redes sociales para lanzarle una serie de advertencias a la periodista.

“Fíjese bien en qué chambea su esposo, cómo chambea y para quién chambea, no digo más (...) Cuídese y póngase a buen recaudo, porque en el próximo tramo de Quirón en Aries, lo que viene para ustedes con este señor, es y será insólito. No me voy a meter más. Es grave y esos temas no me competen”, dijo Cifuentes.

Ante esto, Medina afirmó conocer en lo que está involucrado su esposo y le solicitó a la astróloga que no interfiera en su vida. Además, la calificó de ‘charlatana’.

“Vamos a escuchar un posteo que ha hecho una señora que se hace pasar como astróloga que dice que es especialista en el lenguaje no verbal de las personas, pero más me parece una charlatana que se pone a hablar al tener fuentes no legítimas, escuchar un rumor y lo convierte en un pronóstico”, comenzó diciendo Magaly.

“Pero eso no me parece de ninguna vidente. Hay personas que, al no poder conmigo, están enfilando su puntería hacia mi esposo. Hay gente que ha falsificado su firma y que se ha probado luego. Sé con quién me casé, con la clase de hombre que estoy casada y por algo estoy casada, por algo duermo con él y sé en qué está”, agregó.

Asimismo, la periodista denunció que hace unas semanas su esposo fue víctima de extorsión. Según dijo, los presuntos delincuentes le habrían exigido dinero para archivar sus expedientes en la Fiscalía.

“Mi esposo ha sufrido la extorsión de gente que decía que iba a borrar todo su expediente de Fiscalía si él pagaba, pero el que no la debe no la teme”, finalizó.